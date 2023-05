Afera o mural Lukasa Podolskiego w Zabrzu

Lukas Podolski to czołowa postać w Górniku Zabrze. W tym sezonie 37-latek walnie przyczynił się do utrzymania zespołu w Ekstraklasie i pomógł w marszu w górę tabeli pod wodzą Jana Urbana. Kibicom Górnika spadł również kamień z serca, kiedy okazało się, że Lukas Podolski podpisze nowy kontrakt z Trójkolorowymi. Mistrz świata zostanie w Zabrzu na kolejne dwa lata. Nie dziwi zatem fakt, że kibice są wdzięczni 37-latkowi za to, co robi dla klubu - za boiskiem i poza nim. Całkiem niedawno na ul. Gdańskiej powstał mural z Lukasem Podolskim w roli głównej. Problem polegał jednak na tym, że nie wszyscy byli zadowoleni z jego wyglądu.

Mural z Podolskim poszedł do poprawki!

Postanowiliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście na żywo mural Podolskiego w Zabrzu wygląda aż tak niekorzystnie. Kiedy dotarliśmy na ulicę Gdańską, przecieraliśmy oczy ze zdumienia! Wywołujący spore emocje wizerunek mistrza świata zniknął. Zastąpi go nowy. A to za sprawą ekipy, która postanowiła poprawić mural. Kiedy zapytaliśmy, dlaczego drukarka poszła w ruch i wizerunek mistrza świata idzie do poprawki, usłyszeliśmy, że "klient był niezadowolony" i "nie tak to miało wyglądać". Zobaczcie zdjęcia - mamy fotografie prosto z miejsca trwających prac.