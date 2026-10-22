Pietrowice Wielkie chcą praw miejskich. Mieszkańcy mają wątpliwości

Pietrowice Wielkie w powiecie raciborskim mogą w przyszłości zyskać status miasta. Władze gminy przekonują, że zmiana otworzyłaby nowe możliwości rozwoju i pomogła przygotować się na przyszłe reformy administracyjne. Nie wszyscy mieszkańcy są jednak przekonani do tego pomysłu. Podczas spotkania, które odbyło się 21 października, padło wiele pytań, a część uczestników krytykowała sposób prowadzenia konsultacji.

Spotkanie z udziałem wójta Adama Wajdy trwało około trzech godzin. Włodarz przedstawiał argumenty przemawiające za nadaniem Pietrowicom Wielkim praw miejskich, ale mieszkańcy chcieli przede wszystkim poznać szczegóły i rozwiać swoje wątpliwości. Nie zabrakło głosów krytycznych wobec komunikacji władz z lokalną społecznością.

Ostatecznie uczestnicy spotkania zgodzili się, że o tak istotnej zmianie powinni wypowiedzieć się mieszkańcy w sposób zapewniający im anonimowość.

Nie chcieli ujawniać, czy są za zmianą. Będzie referendum

Jednym z najważniejszych punktów dyskusji była forma zbierania opinii na temat nadania Pietrowicom Wielkim statusu miasta. Mieszkańcy nie zaakceptowali pomysłu składania deklaracji zawierających dane osobowe, w których mieliby wskazywać, czy popierają zmianę.

W tej sytuacji pojawiła się propozycja przeprowadzenia referendum. Została przyjęta przez aklamację, a wójt Adam Wajda zapowiedział rozpoczęcie procedury.

– Procedura ruszy w najbliższych dniach, ale jest długa i samego referendum można spodziewać się za około cztery miesiące – powiedział Radiu 90 wójt Adam Wajda.

Oznacza to, że mieszkańcy prawdopodobnie wypowiedzą się w tej sprawie wiosną 2027 roku. Na razie nie przesądzono, czy głosowanie obejmie całą gminę, czy tylko sołectwo Pietrowice Wielkie. Ma to zależeć od interpretacji przepisów.

Do czasu referendum władze zamierzają prowadzić działania informacyjne i odpowiadać na pytania mieszkańców. Wójt nie wykluczył również kolejnych spotkań.

Dlaczego Pietrowice Wielkie miałyby zostać miastem?

Wójt Adam Wajda przekonywał podczas spotkania, że zmiana statusu może pomóc miejscowości w dalszym rozwoju. Wśród argumentów wymieniał możliwości pozyskiwania środków na inwestycje, rozwój budownictwa jednorodzinnego i przygotowanie terenów pod przyszłe przedsięwzięcia.

Ważnym tematem była również depopulacja, czyli zmniejszanie się liczby mieszkańców w wielu miejscowościach regionu. Zdaniem wójta samorządy powinny przygotowywać się na zmiany administracyjne, które mogą w przyszłości doprowadzić do wzmacniania większych ośrodków kosztem mniejszych gmin.

Adam Wajda zwracał uwagę, że Pietrowice Wielkie powinny zadbać o swoją pozycję i stworzyć młodemu pokoleniu warunki do pozostania w rodzinnych stronach.

Włodarz zapewniał przy tym, że samo uzyskanie praw miejskich nie powinno oznaczać automatycznego wzrostu podatków ani zwiększenia kosztów funkcjonowania samorządu. Podczas spotkania poruszono również kwestie planowania przestrzennego, gospodarstw rolnych i przyszłych inwestycji.

Obawy o przyszłość gminy. W tle możliwe zmiany administracyjne

Jednym z bardziej niepokojących wątków spotkania była przyszłość mniejszych samorządów w obliczu zmian demograficznych. Wójt wskazywał na możliwość podejmowania w przyszłości prób poszerzania granic większych miast kosztem sąsiednich gmin.

Jako przykład przywołał Opole i Dobrzeń Wielki, którego część terenów została włączona do Opola mimo sprzeciwu lokalnej społeczności.

– Gdybym był prezydentem Raciborza, o to właśnie bym zabiegał – powiedział Adam Wajda, odnosząc się do hipotetycznych starań Raciborza o przyłączenie sąsiednich terenów.

Wypowiedź ta była argumentem w dyskusji o potrzebie zabezpieczenia przyszłości Pietrowic Wielkich. Nie oznacza jednak, że istnieją obecnie formalne plany przyłączenia miejscowości do Raciborza.

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Nie wszyscy są przekonani. Mieszkańcy chcą więcej informacji

Podczas spotkania pojawiały się zarówno głosy poparcia dla pomysłu, jak i wątpliwości dotyczące jego skutków. Mieszkańcy pytali między innymi o planowanie przestrzenne, przyszłość gospodarstw rolnych i wpływ ewentualnej zmiany na codzienne życie.

Krytykowano również sposób komunikowania planów przez władze. Część uczestników podkreślała, że mieszkańcy powinni być wcześniej informowani o ważnych decyzjach i mieć możliwość przedstawienia swoich opinii.

W dyskusji przywoływano wcześniejsze kontrowersje związane z planowanymi inwestycjami, między innymi sprawę wiatraków oraz niedoszłej asfalciarni w Kornicach.

W spotkaniu uczestniczył także Sebastian Baca, burmistrz Branic, miejscowości, która niedawno uzyskała prawa miejskie. Na przykładzie swojego samorządu przekonywał, że taka zmiana może przynieść korzyści. Zaznaczał jednak, że o przyszłości Pietrowic Wielkich powinni zdecydować sami mieszkańcy.

Wieś czy miasto? Ostateczny głos należeć będzie do mieszkańców

Pietrowice Wielkie są siedzibą gminy wiejskiej w powiecie raciborskim, w województwie śląskim. Sama gmina obejmuje kilka miejscowości i liczy około 6,4 tys. mieszkańców. Nadanie praw miejskich oznaczałoby zmianę statusu administracyjnego miejscowości, ale nie likwidowałoby automatycznie wiejskiego charakteru całej gminy.

Na razie nie zapadła ostateczna decyzja o przyznaniu praw miejskich. Najpierw mieszkańcy mają otrzymać więcej informacji i wypowiedzieć się w referendum, którego organizacja wymaga przeprowadzenia odpowiedniej procedury.

Dopiero później będzie można mówić o kolejnych krokach w kierunku zmiany statusu Pietrowic Wielkich. Jedno jest pewne: pomysł wywołał lokalną dyskusję, a wynik głosowania pokaże, czy mieszkańcy chcą, by ich miejscowość stała się miastem.