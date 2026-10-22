W Śląskiem powstanie gigant za 3 mld zł. Odzyskają złoto, srebro i metale z baterii

Gigantyczna inwestycja za 3 mld zł. W Zawierciu powstanie nowa huta

Zawiercie może stać się jednym z ważniejszych punktów na przemysłowej mapie Polski. Grupa Elemental przygotowuje tam projekt Polvolt, czyli rozbudowany kompleks zajmujący się odzyskiwaniem cennych surowców z elektroodpadów i zużytych baterii. W planach są dwie instalacje: huta miedzi oraz rafineria czarnej masy bateryjnej.

Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest na około 3 mld zł. Przygotowania obejmują obecnie dokumentację techniczną, procedury administracyjne oraz rozmowy z potencjalnymi inwestorami i partnerami technologicznymi.

To kolejny etap rozwoju przemysłowego kompleksu Elemental w Zawierciu. Pierwszy zakład działa tam już od 2024 roku i zajmuje się odzyskiem metali z baterii oraz zużytych katalizatorów samochodowych.

Zamiast elektrośmieci – złoto, srebro i pallad. Co będą produkować w Zawierciu?

Nowa huta ma przetwarzać między innymi zużyte płytki elektroniczne, podzespoły komputerów i inne odpady zawierające metale. Z materiałów, które często trafiają do utylizacji, będzie można odzyskiwać cenne surowce, w tym miedź, złoto, srebro i pallad.

Druga część kompleksu ma koncentrować się na przetwarzaniu tzw. czarnej masy, czyli materiału powstającego podczas recyklingu zużytych baterii litowo-jonowych. Zawiera ona między innymi lit, nikiel i kobalt, wykorzystywane w produkcji akumulatorów.

Odzyskane surowce mogą ponownie trafiać do przemysłu, w tym do produkcji baterii, elektroniki i urządzeń wykorzystywanych w energetyce. Projekt ma więc znaczenie nie tylko dla regionu, ale także dla europejskiego łańcucha dostaw surowców strategicznych.

Według informacji przekazanych „Strefie Biznesu” docelowa skala produkcji materiałów bateryjnych ma odpowiadać zapotrzebowaniu na surowce dla około 500 tys. samochodów elektrycznych rocznie. Nie chodzi jednak o produkcję gotowych aut czy akumulatorów, lecz o odzyskiwanie materiałów potrzebnych do ich wytwarzania.

Ponad miliard złotych wsparcia. Inwestycja dostała ogromne dofinansowanie

Projekt Polvolt otrzymał znaczące wsparcie finansowe. W ramach programu TCTF przyznano mu 1,038 mld zł, a z unijnego Funduszu Innowacji ma pochodzić kolejne około 151 mln euro.

Mimo pozyskanych środków inwestor nadal pracuje nad strukturą finansowania całego przedsięwzięcia. Prowadzi rozmowy z partnerami branżowymi i technologicznymi oraz stara się o finansowanie dłużne. Projekt jest również oceniany przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Harmonogram zakłada, że pierwsze prace budowlane przy hucie miedzi rozpoczną się na przełomie 2027 i 2028 roku. Uruchomienie instalacji planowane jest na 2030 rok.

W przypadku rafinerii czarnej masy przygotowania znajdują się na innym etapie. Budowa miałaby ruszyć w 2029 roku, a termin uruchomienia będzie zależał między innymi od wyboru technologii i uzgodnień z inwestorem.

Zawiercie: wjechała prosto pod pociąg towarowy:

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52 hektary terenów i nowe miejsca pracy w Zawierciu

Grupa Elemental dysponuje w Zawierciu łącznie 52 hektarami terenów przemysłowych. Około 20 hektarów zajmują istniejący zakład oraz farma fotowoltaiczna. Pozostałe 32 hektary mają zostać wykorzystane do dalszej rozbudowy kompleksu.

Obecna instalacja zatrudnia około 150 osób. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez inwestora zatrudnienie w zakładzie rozwijanym w ramach projektu Polvolt ma przekroczyć 250 osób do 2030 roku.

Dla Zawiercia oznacza to szansę na rozwój sektora przemysłowego i powstanie kolejnych miejsc pracy. Projekt ma również zwiększyć krajowe możliwości odzyskiwania metali, których znaczenie rośnie wraz z rozwojem elektromobilności, energetyki i nowoczesnych technologii.

Kiedy ruszy budowa? Kluczowe będą najbliższe lata

Huta miedzi uzyskała już decyzję środowiskową, ale przed inwestorem pozostają kolejne etapy przygotowań. Ostateczny harmonogram będzie zależał od finansowania, uzgodnień z partnerami oraz zakończenia wymaganych procedur.

Jeśli plany zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami, w 2030 roku Zawiercie może zyskać nową, wielką instalację przemysłową, która będzie odzyskiwać cenne metale z odpadów elektronicznych. Na razie inwestycja pozostaje w fazie przygotowań, a kolejne decyzje przesądzą o tempie jej realizacji.