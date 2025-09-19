Makabryczna śmierć mężczyzny. Ściągali go z wysokości 30 metrów

Adrian Teliszewski
2025-09-19 8:06

W Zabrzu doszło do szokującego zdarzenia, które niestety skończyło się śmiercią mężczyzny. Portal zabrze112.pl podaje, że na ul. Korczoka mężczyzna z nieznanej przyczyny wspiął się na słup energetyczny. Tam został porażony prądem i zmarł na miejscu. Ciało zostało ściągnięte przez strażaków, którzy użyli drabiny mechanicznej i technik alpinistycznych.

Słup elektryczny

Autor: Oto Zapletal/ Pixabay.com Zdjęcie ilustracyjne
  • W Zabrzu na ul. Korczoka mężczyzna wspiął się na słup energetyczny, gdzie został porażony prądem.
  • Mężczyzna zmarł na miejscu.
  • Strażacy ściągnęli ciało ze słupa przy użyciu drabiny mechanicznej i technik alpinistycznych.

Zabrze. Nie żyje mężczyzna, który wspiął się na słup energetyczny

W czwartkowy (18 września) wieczór Zabrze stało się areną dramatycznych wydarzeń. Portal zabrze112.pl podaje, że po godzinie 18:00 przy ulicy Korczoka mężczyzna z nieznanego powodu wspiął się na słup energetyczny. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. W akcji brało udział pięć zastępów straży pożarnej, grupa wysokościowa z Radzionkowa oraz pogotowie energetyczne. Ratownicy, używając wysięgnika i technik alpinistycznych, dotarli do mężczyzny, jednak na ratunek było już za późno. Akcja zakończyła się stwierdzeniem śmierci poszkodowanego.

Mężczyzna został porażony przez prąd i zginął na miejscu zdarzenia. Pod nadzorem prokuratury prowadzone jest postępowanie, które ma na celu ustalenie tożsamości zmarłego i dokładnych okoliczności jego zgonu. 

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

