W Zabrzu na ul. Korczoka mężczyzna wspiął się na słup energetyczny, gdzie został porażony prądem.

Mężczyzna zmarł na miejscu.

Strażacy ściągnęli ciało ze słupa przy użyciu drabiny mechanicznej i technik alpinistycznych.

Zabrze. Nie żyje mężczyzna, który wspiął się na słup energetyczny

W czwartkowy (18 września) wieczór Zabrze stało się areną dramatycznych wydarzeń. Portal zabrze112.pl podaje, że po godzinie 18:00 przy ulicy Korczoka mężczyzna z nieznanego powodu wspiął się na słup energetyczny. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. W akcji brało udział pięć zastępów straży pożarnej, grupa wysokościowa z Radzionkowa oraz pogotowie energetyczne. Ratownicy, używając wysięgnika i technik alpinistycznych, dotarli do mężczyzny, jednak na ratunek było już za późno. Akcja zakończyła się stwierdzeniem śmierci poszkodowanego.

Mężczyzna został porażony przez prąd i zginął na miejscu zdarzenia. Pod nadzorem prokuratury prowadzone jest postępowanie, które ma na celu ustalenie tożsamości zmarłego i dokładnych okoliczności jego zgonu.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.