Tragedia na DW 901. Dwie osoby zginęły w zderzeniu ciężarówki z osobówką

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-18 19:44

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 18 września w miejscowości Wielowieś (woj. śląskie). Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, którym podróżowały cztery osoby. Jak informuje policja, dwie osoby nie żyją.

Wielowieś: Koszmarny wypadek na drodze wojewódzkiej 901

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek po południu, około godz. 16:00, na drodze wojewódzkiej 901 w powiecie gliwickim. Na skrzyżowaniu w miejscowości Wielowieś zderzyły się dwa pojazdu: ciężarówka i samochód osobowy. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

„W wyniku zdarzenia dwie osoby podróżujące samochodem osobowym poniosły śmierć na miejscu. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb”

– poinformowała gliwicka policja.

Wiadomo, że pojazdami podróżowały łącznie cztery osoby. Trwa ustalanie okoliczności wypadku.

Utrudnienia i objazdy

W związku z wypadkiem droga została zablokowana. Służby wyznaczyły objazdy. Kierowcy powinni omijać miejsce wypadku i przygotować się na utrudnienia na trasie.

Wypadek w miejscowości Wielowieś
7 zdjęć
