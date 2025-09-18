Tragedia na DW 901. Dwie osoby zginęły w zderzeniu ciężarówki z osobówką

Wielowieś: Koszmarny wypadek na drodze wojewódzkiej 901

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek po południu, około godz. 16:00, na drodze wojewódzkiej 901 w powiecie gliwickim. Na skrzyżowaniu w miejscowości Wielowieś zderzyły się dwa pojazdu: ciężarówka i samochód osobowy. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

„W wyniku zdarzenia dwie osoby podróżujące samochodem osobowym poniosły śmierć na miejscu. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb”

– poinformowała gliwicka policja.

Wiadomo, że pojazdami podróżowały łącznie cztery osoby. Trwa ustalanie okoliczności wypadku.

Utrudnienia i objazdy

W związku z wypadkiem droga została zablokowana. Służby wyznaczyły objazdy. Kierowcy powinni omijać miejsce wypadku i przygotować się na utrudnienia na trasie.

