Tragedia na DW 901. Dwie osoby zginęły w zderzeniu ciężarówki z osobówką

Wielowieś: Koszmarny wypadek na drodze wojewódzkiej 901
Do tragicznego wypadku doszło w czwartek po południu, około godz. 16:00, na drodze wojewódzkiej 901 w powiecie gliwickim. Na skrzyżowaniu w miejscowości Wielowieś zderzyły się dwa pojazdu: ciężarówka i samochód osobowy. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
„W wyniku zdarzenia dwie osoby podróżujące samochodem osobowym poniosły śmierć na miejscu. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb”
– poinformowała gliwicka policja.
Wiadomo, że pojazdami podróżowały łącznie cztery osoby. Trwa ustalanie okoliczności wypadku.
Utrudnienia i objazdy
W związku z wypadkiem droga została zablokowana. Służby wyznaczyły objazdy. Kierowcy powinni omijać miejsce wypadku i przygotować się na utrudnienia na trasie.