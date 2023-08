Makabryczne odkrycie w Szczekocinach. Znaleziono zwłoki mężczyzny z raną postrzałową głowy

Kiedy wrócą upały? Eksperci ogłosili prognozy długoterminowe. Do września nie wygląda to dobrze

Karol zrobił to tuż przed wybuchem butli z gazem w Ustroniu. Ustalenia są szokujące

Co za koszmar!

Mężczyzna miał ranę postrzałową głowy. Makabryczne odkrycie w Szczekocinach

Do makabrycznego odkrycia na terenie jednej z firm przy ulicy Paderewskiego w Szczekocinach, znaleziono ciało mężczyzny. Według relacji portalu zawiercie112.pl mężczyzna miał mieć ranę postrzałową głowy.

Sprawę śmierci mężczyzny badają śledczy pod nadzorem prokuratury. Na razie nic nie wskazuje na to, że w zdarzeniu brały udział osoby trzecie. Więcej informacji wkrótce.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Makabra pod Radzyminem. Range Rover roztrzaskał się o drzewo, nie żyje młoda kobieta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.