Makabryczne odkrycie w Tychach. Pod kładką znaleziono zwłoki mężczyzny!

Makabryczne odkrycie w Tychach. Zwłoki mężczyzny pod kładką

W piątek, 1 marca, około godz. 11:00 policjanci otrzymali zgłoszenie o człowieku, który leży pod kładką łączącą ul. Dąbrowskiego z al. Jana Pawła II. Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce. Niestety, na pomoc było za późno. Około 50/60-letni mężczyzna już nie żył. Po potwierdzeniu makabrycznego odkrycia, służby wezwały policyjną grupę dochodzeniowo- śledczą i prokuratora. Teraz mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Tychach pod nadzorem prokuratury prowadzą dalsze czynności w tej sprawie - to m.in. ustalenie tożsamości mężczyzny, a także określenie, w jaki sposób doszło do jego śmierci i czy nie przyczyniły się do niej osoby trzecie.

