Katolicka influencerka w szoku! Ktoś przysłał jej do domu zabawki erotyczne

Najjjka dostała nietypowy prezent. Ktoś przysłał jej gadżety erotyczne

Katolicka influencerka Najjjka często rozpala Internet do czerwoności. Swoimi konserwatywnymi i ściśle związanymi z chrześcijaństwem poglądami wywołuje mnóstwo spornych dyskusji. Jak w przypadku każdej kontrowersyjnej postaci, 24-latka ma swoich fanów, ale i zdecydowanych przeciwników, którzy wyśmiewają jej styl życia lub jawnie go krytykują. Nie brakuje także złośliwości ze strony niektórych widzów. Tym razem Najjjka zrelacjonowała w sieci przykrą dla niej sytuację - ktoś wysłał pod jej adres "dildosy". Paczka z gadżetami erotycznymi tak dotknęła katolicką celebrytkę, że poczuła się ona nie tylko prześladowana, ale także okradziona ze swoich danych i osobowości.

- Jacyś hejterzy robią sobie jaja i podali moje dane na takiej jednej stronie i zamówili mi do domu dildosy. Jeśli nie wiecie co to jest, to może nawet i lepiej, w każdym razie to takie treści 18+. I to takie rzeczy, których ja nie używam. I teraz, moi drodzy, jeśli wy tego nie uważacie za seksualizacje mnie, i za dosłownie prześladowanie mnie, to ja nie wiem, gdzie macie oczy. W każdym razie dochodzimy do takiego momentu, że ludzie robią sobie takie jaja, że zamawiają na moje imię i nazwisko, na mój adres, który w ogóle znaleźli w bardzo dziwny sposób w mediach, właśnie rzeczy takie... naprawdę, wiecie co, ja nawet nie mam słów, ja dosłownie czuję się źle z takim czymś, no ale co tu zrobić. Ludzie sobie robią jaja i sobie bekę walą, no niektórzy z was też będą walić bekę. Ciekawe, jak wy byście się czuli - mówi na nagraniu Najjjka, relacjonując przykry incydent z erotycznymi zabawkami.

W styczniu katolicka influencerka podkreślała na portalu X swoją niechęć do wibratorów.

- Wolę sobie kupić ciastko i je zjeść, niż kupować wibrator. Od ciastka nie przytyję, bo mam świetną przemianę materii, a wibrator przyczyniłby się do grzechu - mówiła influencerka.

Najka: „Ktoś skradł moją tożsamość i zamówił na mój adres dildosy” pic.twitter.com/spqqgko9Pj— 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) February 28, 2024

