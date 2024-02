Makabra w Gliwicach! Pędzący pociąg zabił kobietę. "Przechodziła przez przejście"

i Autor: YT The Trains Railway Stations/ Pixaby

HORROR NA TORACH

Makabra w Gliwicach! Pędzący pociąg zabił kobietę. "Przechodziła przez wyznaczone przejście"

We wtorek wieczorem (27 lutego) doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Gliwicach. Pędzący pociąg potrącił na torowisku przechodzącą przez wyznaczone przejście kobietę. Niestety, jej życia nie udało się uratować. Służby próbują ustalić teraz tożsamość ofiary i apelują o pomoc do każdego, kto mógłby w tym pomóc, w szczególności do świadków zdarzenia.