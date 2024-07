Kierowca zginął w makabrycznym wypadku. 61-latek roztrzaskał się o przepust 

TRAGEDIA POD ŻYWCEM

Makabryczny wypadek pod Żywcem. Kierowca zjechał z drogi i uderzył w przepust. Mężczyzna nie żyje

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek, 16 lipca, ok. godz. 8:20 w Soli-Kiczorze (pow. żywiecki). 61-letni mężczyzna z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w przepust drogowy. Niestety, mimo szybkiego przyjazdu służb i reanimacji, życia kierowcy nie udało się uratować.