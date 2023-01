Maja zachorowała i nie mogła zbierać na WOŚP to co wydarzyło się potem łamie najtwardsze serca

Wirtualna skarbonka WOŚP Mai bije rekordy. Pieniędzy wciąż przybywa!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już od 31 lat. W tym roku zbierane są środki na walkę z sepsą. Czy padnie kolejny rekord? Kwota rośnie z godziny na godzinę, podobnie jak w wirtualnej skarbonce 11-letniej Mai Kościelny z Wojkowic.

W ubiegłym roku Maja, nie mogła brać udziału w WOŚP i jak setki innych wolontariuszy zbierać razem z mamą pieniądze do puszki. Tuż przed finałem, dziewczynka się rozchorowała i musiała zostać w domu. Maja była zrozpaczona, że nie uda jej się pobić kwoty, jaką zebrała w 2021 roku, czyli 2766 zł. Mama dziewczynki, pani Katarzyna opisała całą sytuację na portalu społecznościowy, zamieszczając jednocześnie link do wirtualnej skarbonki WOŚP Mai, z prośbą o wsparcie zbiórki. Historia poruszyła Łukasz Litewkę, którego Team Litewka - składający się z ludzi dobrej woli z całego kraju - którzy niosą pomoc potrzebujący, postanowił wspólnie z Mają pobić jej rekord. Tym sposobem dziewczynka w 2022 roku dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrała 29 tysięcy złotych. To był rekord "puszki" w Wojkowicach.

- Obiecałem wtedy pod wpływem emocji, że za rok przebijemy te 29 tys. - wspomina Łukasz Litewka.

Dlatego w tym roku Maja rzuciła kolejne wyzwanie. „Panie Łukaszu, rok temu obiecał Pan, że pobijemy ten wynik, czy to naprawdę aktualne?”

Okazało się, że nie tylko aktualne, ale już w połowie dnia, Maja pobiła rekord zbiórki z ubiegłego roku. Tym razem wraz z mamą Katarzyną wyruszyły zbierać pieniądze do tradycyjnej puszki i jednocześnie założyć eSkarbonkę dla WOŚP. Internauci zablokowali serwery zbiórki, a kwotę z ubiegłego roku udało się pobić bez mrugnięcia okiem.

- Jesteśmy w szoku! - mówi Katarzyna Kościelny, mama Mai i dodaje. - Właśnie wróciłyśmy ze sztabu, wcześniej udało nam się zważyć puszkę. Maja uzbierała do puszki 6,5 kilograma. Zajrzałyśmy też na zbiórkę internetową. Maja była pewna, że nie uda się pobić rekordu, a tu pełne zaskoczenie.

W wirtualnej eSkarobonce Mai jest już ponad 55 tysięcy złotych. Dziewczynka nie może uwierzyć, w to co się wydarzyło. - Zapytała mnie:„Mamo serio? To jest niemożliwe”. Jesteśmy bardzo podekscytowane. Gdy tylko Łukasz Litewka, wrzucił post, to padły serwery. To niesamowite, jak ludzie mocno się zaangażowali - mówi pani Kasia.

Na tym nie koniec, bo licznik wirtualnej skarbonki Mai wciąż bije.