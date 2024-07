Masowe zakażenia w przedszkolach. Kilkoro dzieci trafiło do szpitali

Salmonella w dwóch częstochowskich przedszkolach. Potwierdzono 59 przypadków

W dwóch przedszkolach w Częstochowie wykryto salmonellę. - W tych dwóch przedszkolach mamy 59 pozytywnych wyników u dzieci i 2 wyniki pozytywne salmonelli u pracowników. Do tej pory 121 przebadanych osób, wciąż są badane próbki. Czworo dzieci było hospitalizowanych, z tego trójka wyszła już do domu, jedno wciąż w szpitalu. Są to dane łączne z tych dwóch placówek - powiedziała redakcji TVN24 Edyta Kapelka z PSSE Częstochowa.

Sanepid prowadzi w tej sprawie postępowanie epidemiologiczne, które ma wyjaśnić, skąd salmonella się wzięła.

Choć sprawa ciągnie się od dwóch tygodni, to wciąż nie ustalono źródła zakażenia. Sanepid w ciągu najbliższych dni ma wydać specjalny komunikat w tej sprawie.

Z powodu zakażenia salmonellą do szpitali trafiło czworo dzieci. Jedno, wciąż przebywa w szpitalu.

Dyrekcja obu placówek nie chciała komentować sprawy. 26 czerwca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny rekomendował niezwłoczne zawieszenie działalności placówek oraz przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów w placówkach. Ta już została przeprowadzona.