Messenger Awaria 31.01.2024. Wiadomości znikają. Kiedy koniec awarii Messengera?

To co wyglądało na chwilowy problem, okazało się globalną awarią Messengera.31 stycznia wystąpiła potężna awaria Messengera. Użytkownicy Facebook Messenger masowo zgłaszają awarię. Chodzi o fakt, że Messenger sam skroluje wiadomości i w żaden sposób nie da się tego zatrzymać, ani też wrócić do konwersacji na komputerze stacjonarnym. Bowiem głównie awaria dotyczy urządzeń stacjonarnych, takich problemów nie mają Ci, którzy Messengera używają jak z aplikacji mobilnej.

Duża awaria Messengera. Jakie problemy zgłaszają użytkownicy?

Głównie te związane ze znikającymi wiadomościami. Jak czytamy w komentarzach:

"Messenger na pc sam scrolluje do góry wiadomości, i nie da się zejść w do"

"Mam dosłownie to samo. Nie pomaga instalowanie starszej wersji bo wyrzuca błąd pakietu. Nie pomaga dołączenie do beta testów, nic nie działa. Aktualizacja telefonu również nie pomaga".

Wielu użytkowników pisze wprost. Messengera nie można używać, bo rozmówca nie widzi najnowszych wiadomości, które pojawiają się w okienku. O problemie poinformował serwis downdetector, gdzie wpływają setki zgłoszeń użytkowników. Z całej Polski spłynęło dotychczas ponad 500 zgłoszeń.

Jak długo potrwa awaria Messengera? Tego na razie nie wiadomo.

