Czekali na autobus, siedząc na śmietniku. W końcu dostali ławkę

Prosili o wiatę na przystanku autobusowym. Po 4 latach dostali ławkę

Marzenia się spełniają, ale niekoniecznie i nie zawsze w takim kształcie, w jakim sobie tego zażyczyliśmy. To mogą z całą pewnością powiedzieć mieszkańcy gliwickiej dzielnicy Łabędy, którzy od 2019 roku domagali się od miasta ustawienia wiaty na przystanku przy ul. Strzelców Bytomskich w kierunku huty. Prośby były rzetelnie argumentowane, bowiem brak jakiejkolwiek infrastruktury znacznie utrudniał swobodne korzystanie z postoju dla pasażerów komunikacji miejskiej. Niestety, wtedy wszelkie pisma zostały odrzucone, a decydenci tłumaczyli się planowaną w okolicy inwestycją drogową, jaką miała być m.in. ścieżka rowerowa. Wszystko zmieniło się niedawno - urzędnicy co prawda nie do końca przystali na to, czego pragną mieszkańcy, ale zafundowali jeden, ważny gadżet!

Seniorzy czekali na autobus siedząc na koszu na śmieci

W 2022 roku, jak czytamy na facebookowej stronie dzielnicy "Nasze Łabędy - strona Rady Dzielnicy Łabędy", mieszkańcy ponownie postanowili interweniować i poprosić - tym razem - jedynie o ławkę na przystanku. Wszystko pod wpływem otrzymanego zdjęcia, na którym starsza kobieta czeka na autobus, siedząc na znajdującym się w pobliżu koszu na śmieci.

- Wydział Usług Komunalnych poinformował, że ławka zostanie ustawiona w roku 2023. I właśnie ławka na przystanku stanęła. Osoby oczekujące na autobus, szczególnie starsze, będą miały gdzie przysiąść - napisano na stronie "Nasze Łabędy - strona Rady Dzielnicy Łabędy".

W komentarzach pod postem można przeczytać wiele kąśliwych opinii, które sugerują, że "inwestycja" to "luksus na miarę naszych czasów."

