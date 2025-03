Mieszkańcy Zabrza chcą odwołać prezydentkę. Referendum już 11 maja

Lato 2025 w Katowice Airport: 117 tras do 96 lotnisk w 32 krajach

Chcą odwołać prezydentkę Zabrza. Jest data referendum

Data referendum w sprawie odwołania prezydent Zabrza, Agnieszki Rupniewskiej, została oficjalnie wyznaczona na 11 maja. Informację tę potwierdziła delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Inicjatywa referendalna rozpoczęła się 4 lutego 2025 roku. Aby referendum doszło do skutku, inicjatorzy musieli zebrać podpisy co najmniej 10 procent uprawnionych do głosowania mieszkańców Zabrza, czyli 11,7 tysiąca.

W ciągu miesiąca udało im się zgromadzić aż 13,9 tysiąca podpisów, co świadczy o dużym niezadowoleniu części mieszkańców z rządów obecnej prezydent.

Mieszkańcy Zabrza mają wiele zarzutów wobec Agnieszki Rupniewskiej. Wśród głównych powodów, dla których domagają się jej odwołania, wymienia się zwolnienia w samorządowych jednostkach, podwyżki opłat lokalnych, rezygnację z organizacji wydarzeń kulturalnych oraz przedłużający się proces prywatyzacji Górnika Zabrze.

Przypomnijmy, że Agnieszka Rupniewska objęła urząd prezydenta Zabrza w 2024 roku, pokonując w drugiej turze wyborów wieloletnią prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik. Rupniewska startowała z ramienia KWW Koalicja Obywatelska, choć nie należy do żadnej partii politycznej.

Aby wynik referendum był ważny, frekwencja musi wynieść co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych w 2024 roku. Oznacza to, że w przypadku głosowania nad odwołaniem prezydent do urn musi pójść 25,9 tys. osób, a w przypadku rady miasta – 29,6 tys. osób. Historia referendum w województwie śląskim pokazuje, że odwołanie władz samorządowych jest możliwe. W 2009 roku mieszkańcy Częstochowy odwołali prezydenta Tadeusza Wronę, a w 2012 roku prezydenta Bytomia Piotra Koja wraz z radą miejską.

Źródło: TVN24