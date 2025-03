Zaskakujące wyniki

Miliarderzy ze Śląska na liście najbogatszych Forbes 2025. Lista TOP 10

Czy wiedzieliście, że na liście 100 najbogatszych Polaków Forbes, co szósty przedsiębiorca związany jest z naszym regionem? To pierwszy raz, kiedy miliarderzy ze Śląska tak licznie znaleźli się na tej liście. To głównie przedstawiciele branży IT, kosmetycznej, logistycznej, spożywczej i farmaceutycznej.