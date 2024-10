i Autor: K3Xmore, TBS Katowice Pierwsze w Katowicach osiedle ekologiczne wyrasta na Giszowcu

Ruszył nabór wniosków

Milion zł dla ludzi z pomysłem. Katowice czekają na inicjatywy lokalne

Projekty inicjatywy lokalnej to oferta dla katowiczan chcących zmieniać najbliższe otoczenie i integrować się w grupach sąsiedzkich. Na ten cel z miejskiego budżetu od wielu lat trafia pokaźna kwota - milion zł. Propozycje na 2025 r. można przesyłać do 15 listopada. Jak to zrobić? Podpowiadamy.