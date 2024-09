Wysiedlili ludzi, by uratować ich przed wielką wodą. „Za metr ziemi płacili jak za butelkę piwa”

Podobnie jak w poprzednich latach, w tegorocznej, 11. edycji budżetu obywatelskiego do podziału było ponad 20 mln zł, w tym 3 mln zł w "zielonym budżecie", czyli puli wydzielonej na cele związane z miejską przyrodą i ekologią, której nie obejmowało głosowanie.

Przeboje budżetu obywatelskiego. Na co najchętniej głosowali mieszkańcy Katowic?

W tym roku w procedurze naboru pozytywnie zweryfikowano 259 projektów – 30 ogólnomiejskich i 229 lokalnych, o łącznej wartości niemal 47 mln zł. Każdy mieszkaniec Katowic miał po trzy głosy na zadania lokalne i na ogólnomiejskie. Z prawa do decydowania o rozdzieleniu wspólnych pieniędzy skorzystało ponad 41 tys. mieszkańców.

W tej edycji budżetu obywatelskiego z projektów ogólnomiejskich do realizacji wybrano 10 wniosków o łącznej wartości 3 mln zł. Oto projekty, które znalazły się na podium:

14,6 tys. głosów oddano na zakup sprzętu dla lokalnych OSP – za 443 tys. zł. 11,2 tys. głosów zyskał pomysł budowy toalety w parku Kościuszki - za 500 tys. zł. 10,3 tys. głosów padło na rozbudowę monitoringu na osiedlach Tysiąclecia i Witosa oraz w dzielnicy Załęże - za 660 tys. zł.

Wśród projektów lokalnych największą liczbę głosów (2,6 tys.) otrzymał pomysł remontu boiska przy szkole nr 59 na osiedlu Tysiąclecia. W czterech dzielnicach: Zawodzie, Dąb, Kostuchna i Brynów cz. wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka mieszkańcy wybrali do realizacji wszystkie zakwalifikowane do głosowania zadania.

Według katowickich urzędników, którzy poinformowali o rozstrzygnięciach w budżecie obywatelskim, dużą popularnością cieszyły się wnioski dotyczące infrastruktury na terenach rekreacyjnych, np. „Modernizacja schodów między stawem Łąka a stawem Kajakowym” na Osiedlu Paderewskiego - Muchowcu. Wybierano też projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa pieszych, jak „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Meteorologów do ul. Gawronów wraz z łącznikiem do osiedla Nowe Ptasie - połączenie z Katowickim Parkiem Leśnym”.

Mieszkańcy głosowali też na wydarzenia kulturalne w dzielnicach. W Kostuchnie odbędą się dwa jarmarki – wiosenny i zimowy, w Murckach kolejna edycja Muszlownik Murcki Festiwal; mieszkańcy Giszowca będą mogli wziąć udział w cyklicznych wydarzeniach kulturalnych w tamtejszym parku tj. Święcie Giszowca, VIII Giszowieckim Dniu Dziecka i Harcach w mieście ogrodów. Dla mieszkańców Szopienic - Burowca zorganizowane będzie widowisko teatralno-świetlne. Festyny czy pikniki integracyjne obędą się m.in. w Murckach, Dąbrówce Małej, Bogucicach czy Załężu.

Co decydowało o wygranej w budżecie obywatelskim? Nie zawsze liczba oddanych głosów

Większość wybranych projektów zostanie wykonana w 2025 r., ale część z nich wymaga dwóch lat prac. To m.in. trzy projekty ogólnomiejskie (toaleta w parku Kościuszki i monitoring w zachodnich dzielnicach, a także projekt rolkowiska w rejonie ulic Pustułek i Bażantów), a także dwa lokalne (modernizacja amfiteatru w parku Zadole i monitoring w parku Załęskim).

Zgodnie z zasadami głosowania do realizacji przechodził projekt, który uzyskał największą liczbę głosów w danej dzielnicy i w kategorii zadań ogólnomiejskich. Następnie, patrząc na listę projektów uszeregowaną zgodnie z liczbą zdobytych głosów, do realizacji wskazywany był kolejny projekt, którego wartość mieści się w pozostałej puli pieniędzy – i tak dalej, do wyczerpania dostępnej puli.

- Stąd pojawiają się przypadki, że do realizacji przechodzi np. projekt, który uzyskał mniej głosów, ale jego wartość mieściła się w dostępnym dla danej dzielnicy budżecie - tłumaczy naczelnik wydziału komunikacji społecznej w urzędzie miasta Justyna Buchalik.

Zainteresowani szczegółowymi wynikami głosowania w 11. edycji budżetu obywatelskiego znajdą te informacje na stronie internetowej przygotowanej przez katowickich urzędników.

