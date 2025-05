Ruszył proces

Młoda kobieta utonęła w samochodzie. To jej ukochany wepchnął auto do wody?

Czy to bezwzględny bandyta, czy też - tak jak on sam głosi - doszło do tragicznego wypadku? Andrzej J. jest oskarżony o zabójstwo Anety H.-M. († 34 l.). Kobieta zginęła w niecodziennych okolicznościach. Spała w samochodzie, który wjechał do stawu i się utopiła. Zdaniem śledczych to nie był wypadek, lecz Andrzej J. własnymi rękami wepchnął auto z ofiarą do akwenu.