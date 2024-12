Młode Czeszki uciekały przed policją. Pościg zakończył się w rowie

Transgraniczny pościg

Młode Czeszki uciekały przed policją. Pościg za 21-latkami zakończył się w przydrożnym rowie

Uciekały przed czeskimi policjantami i wjechały do Polski. Tutaj do akcji wkroczyli funkcjonariusze z Raciborza i ruszyli w pościg za uciekinierkami. Dwie 21-letnie Czeszki miały powody, by unikać spotkania ze stróżami prawa. Ich ucieczka zakończyła się w przydrożnym rowie.