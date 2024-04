Młody dzik wpadł do studni. Jego przeraźliwe kwiki usłyszeli mieszkańcy

Beztroski mały dzik, wpadł do jednej ze studni w Ornontowicach. Niezbyt głębokiej, ale o wyjściu z kłopotów samemu nie miał nawet ten mały warchlaczek co myśleć. Jego kwiki usłyszeli mieszkańcy, którzy o pomoc młodemu dzikowi poprosili ornontowickich strażaków - ochotników. Ci w try miga uwinęli się z akcja. Nie stanowiło dla nich żadnego problemu, by wyciągnąć zwierzaka ze studni. Potem jeszcze miejsce to zostało oznakowane taśmą i prowizorycznie zabezpieczone.

