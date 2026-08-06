Morze łez na pogrzebie Fabianka, którego rozjechał naćpany kierowca. Mama: "Słońce zaszło za wcześnie”

Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
Martyna Urban
Konsultacja: Martyna Urban
2026-08-06 14:01

Morze białych kwiatów i łzy spływające po policzkach żałobników – tak wyglądało ostatnie pożegnanie 9-letniego Fabianka. W Przystajni rodzina, przyjaciele, mieszkańcy i szkolni koledzy pożegnali chłopca, który tydzień wcześniej zginął podczas rowerowej przejażdżki. Jego życie przerwał rozpędzony samochód prowadzony przez kierowcę, który – jak wykazały badania – był pod wpływem narkotyków.

Biała trumna i łzy tych, którzy przyszli pożegnać chłopca

Pogrzeb Fabianka odbył się w kościele w Przystajni, niedaleko Kuźnicy Starej, gdzie doszło do tragicznego wypadku. Świątynia wypełniła się żałobnikami, którzy przyszli pożegnać chłopca. W dłoniach wielu osób były białe róże – symbole niewinności i pamięci. Kwiaty później przykryły mogiłę 9-latka.

Przed ołtarzem stanęła biała trumna. Obok niej znajdowały się dwa duże wieńce w kształcie serc, przygotowane przez pogrążonych w rozpaczy rodziców. Podczas mszy wielokrotnie słychać było cichy płacz i szloch osób, które nie potrafiły pogodzić się z losem dziecka.

Szczególnie trudne chwile przeżywał również ksiądz odprawiający nabożeństwo. Podczas homilii kilka razy łamał mu się głos.

– Słońce nad jego życiem zachodzi w sam poranek. To czyni tak wielką wyrwę w życiu jego rodziny, społeczeństwa, szkoły – mówił duchowny.

Kapłan podkreślał, że śmierć dziecka zawsze pozostawia pytania i bunt.

– Każdy człowiek ma przecież jakieś zadanie do spełnienia, każdy człowiek ma jakieś powołanie, każdy człowiek ma plan, by żyć, by miłować, radować się życiem, a w wieku dziecięcym, by się bawić, śpiewać, jeździć na rowerze. Dlaczego akurat on i teraz? – mówił.

Na zakończenie homilii poprosił wiernych o wspólną modlitwę za chłopca.

– Fabianek do nieba! – te słowa rozległy się w kościele.

Polecany artykuł:

Doprowadził do śmierci 9-latka na rowerze. Szokujące fakty o kierowcy BMW

„To nie tak miało być, synku”. Słowa mamy rozdarły serca

Podczas uroczystości odczytano również pożegnanie przygotowane przez mamę Fabianka. Były to słowa pełne bólu i miłości do syna, którego przyszło jej żegnać zdecydowanie za wcześnie.

– Mój najdroższy synku. To nie tak miało być. Dziś muszę Cię pożegnać, choć moje serce nie potrafi się z tym pogodzić. Byłeś moim największym szczęściem od chwili, gdy pojawiłeś się na świecie. Życie nabrało sensu. Oddałabym wszystko, żeby jeszcze raz Cię przytulić – napisała mama chłopca.

Dodała, że wierzy, iż jej syn jest teraz pod opieką aniołów.

– Żegnaj mój ukochany synku, niech aniołowie otoczą Cię opieką – brzmiały ostatnie słowa pożegnania.

Po mszy kondukt żałobny przeszedł na pobliski cmentarz parafialny. Tam odbyła się ostatnia część ceremonii, a Fabian spoczął w grobie.

9-letni rowerzysta nie żyje. BMW wjechało na chodnik, chłopiec nie miał żadnych szans
Galeria zdjęć 4

Tragedia wydarzyła się podczas rowerowej przejażdżki

Do dramatycznego wypadku doszło 29 lipca w Kuźnicy Starej. Fabian jechał rowerem po chodniku, gdy został potrącony przez rozpędzony samochód. 9-latek z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala, jednak lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Za kierownicą auta siedział 37-letni Jakub S. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna w chwili wypadku był pod wpływem narkotyków. Kierowca został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku.

Jak wynika z informacji śledczych, mężczyzna był wcześniej karany m.in. za przestępstwa związane z narkotykami oraz niebezpieczną jazdą. W przeszłości stracił również uprawnienia do kierowania pojazdami. Grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DZIECKO
NARKOTYKI
ŚMIERĆ
POGRZEB