Matura 2026 w woj. śląskim. Tak poradzili sobie tegoroczni absolwenci

Wyniki egzaminu maturalnego 2026 zostały opublikowane w środę, 8 lipca i dla tysięcy absolwentów oznaczały zakończenie wielomiesięcznego oczekiwania. W województwie śląskim do matury przystąpiło lub poprawiało ją łącznie ponad 44 tys. osób. W tej grupie znalazło się 36 861 tegorocznych absolwentów liceów, techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół II stopnia. Egzaminy odbywały się w 551 szkołach na terenie całego regionu.

Z danych wynika, że maturę zdało 81,3 proc. tegorocznych absolwentów województwa śląskiego. Najlepiej poradzili sobie uczniowie liceów ogólnokształcących, gdzie pozytywny wynik uzyskało 86,3 proc. zdających. W technikach wskaźnik zdawalności wyniósł 73,2 proc.

Oznacza to, że egzaminu dojrzałości nie zaliczyło 18,7 proc. maturzystów, czyli ponad 8,2 tys. osób. Dla części z nich pozostaje jeszcze możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Te licea należą do najlepszych w woj. śląskim. Wszyscy uczniowie zdali maturę

Największe powody do dumy mają szkoły, które mogą pochwalić się stuprocentową zdawalnością matur. W województwie śląskim taki wynik osiągnęło 27 liceów i techników. Oznacza to, że każdy uczeń, który przystąpił w nich do egzaminu dojrzałości, uzyskał wynik pozwalający otrzymać świadectwo maturalne.

Takie rezultaty są efektem nie tylko wysokiego poziomu nauczania, ale również systematycznej pracy uczniów i nauczycieli oraz odpowiedniego przygotowania do egzaminów. Dla ósmoklasistów i ich rodziców wyniki matur są jednym z ważniejszych kryteriów przy wyborze szkoły ponadpodstawowej, dlatego co roku z dużym zainteresowaniem śledzą zestawienia placówek osiągających najlepsze rezultaty.

W naszej galerii prezentujemy licea, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z egzaminem maturalnym w 2026 roku. To szkoły, które potwierdziły wysoki poziom kształcenia i znalazły się w gronie najlepszych placówek w województwie śląskim. Pełną listę najlepszych liceów znajdziesz w galerii.