Najlepszy ramen w Katowicach - TOP 10 katowickich ramenów

Najlepszy ramen Katowice - LISTA
Szukasz miejsca, gdzie tradycyjne japońskie smaki spotykają się z lokalnym klimatem? Niezależnie od tego, czy masz ochotę na szybki, rozgrzewający lunch, sycący obiad po długim dniu, czy po prostu chcesz spróbować czegoś nowego i egzotycznego, miska aromatycznego ramenu to zawsze doskonały wybór. Wiele osób, poszukując kulinarnego ukojenia, zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepszy ramen w Katowicach? Przygotowaliśmy dla Was zestawienie TOP 10 miejsc, które zachwycają bogactwem smaków, autentycznością i niezapomnianymi wrażeniami.
- Yami Vegan Sushi & Ramen
- Adres: wejście od strony rzeki Rawy, Teatralna 12, 40-003 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Sushi nie było nigdy w centrum moich upodobań kulinarnych. Jestem raczej tradycjonalistką, czyli ziemniaki, sojoszczak i surówka, ale dwie wizyty w Yami mnie odmieniły. Naprawdę świetne sushi (ramen też bardzo dobry)!"
- Takiru Ramen&Bistro
- Adres: Francuska 23c, 40-027 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jedliśmy ramen z szarpaną wieprzowiną i drugi z kurczakiem w Panko. Lokal bardzo przytulny, Pani, która nas obsługiwała mega przyjazna, otwarta i pomocna Kucharz po usłyszeniu że jeden z ramenow mógłby być delikatnie bardziej ostry przyszedł do nas z ostrym sosem, zaproponował żeby dodać jeszcze trochę Również bardzo przyjazny, widać że pasjonat kuchni, obsługa była ciekawa czy nam smakowało, chętna do pomocy przy wyborze. Zdecydowanie polecamy Nie jesteśmy stąd, ale jeśli zdążymy to napewno jeszcze zajrzymy"
- Tokio Sushi & Ramen
- Adres: Saint Etienne 6A, 40-232 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pyszny ramen i świeże sushi Klimatyczne miejsce z super muzyką, idealne do zrelaksowania się i spędzenia miłego czasu. Przede wszystkim jednak ogromny plus za obsługę! Pani obsługująca – blondynka – była bardzo miła i serdeczna, za co serdecznie dziękujemy. Pan przygotowujący sushi również bardzo sympatyczny i uprzejmy. Zdecydowanie miejsce warte polecenia, na pewno jeszcze wrócimy!"
- Ichiraku Ramen Bar Katowice
- Adres: Plebiscytowa 9, 40-035 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Zasłużone 5 gwiazdek, zamówiliśmy tantanmen, naruto style i pierożki gyoza. Wszystko było prze pyszne! Pierwszy raz jadłam tak przygotowane Pak Choi - zdecydowanie najlepsze jakie miałam okazję jeść. Lokal mały, ale przytulny. Jedyny minus to dość mocno unoszący się zapach jedzenia w restauracji, aczkolwiek z miłą chęcią wrócimy bo naprawdę warto."
- Oh My Ramen
- Adres: Pocztowa 10, 40-002 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Oh My Ramen to miejsce z klimatem. Razem z siostrą świętowaliśmy jej kolejne urodziny właśnie tutaj nad miską zupy Ramen. Zawitałem tutaj niecałe pół godziny po otwarciu lokalu. Wszędzie czysto i schludnie przygotowane stoliki. Miła Pani kelnerka powitała nas i zaproponowała dzbanek rozgrzewające herbaty. Potem zamówiłyśmy pierożki Dimsun i Oh my Ramen Special oraz Tori Katsu Ramen. Wszystko było bardzo smaczne i dobrze doprawione... tak dobre że zostawiłyśmy puste miski. Nie dziwię się że ten na pozór mały lokal ma tak dobrą opinię. Gdy tylko goście opuszczają lokal to stolik natychmiast zostaje uprzątnięty i już jest gotowy dla następnych."
- BBQ Ramen-ya Katowice
- Adres: Tadeusza Kościuszki 36, 40-048 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Wpadłem do lokalu mając względnie po drodze. Mając ochotę na ramen ta droga jakoś skręciła tutaj. Wszedłem i nie czytając karty poprosiłem o ramen który zjem do 30 minut, bo takie ograniczenie czasowe miałem. Polecone mi zostało miso z mielona wołowina. Mimo że zaznaczone na ostre to było bardzo delikatnie pikante. Obsługa rewelacyja, szybka i konkretna. Woda gratis w zjawiskowej karafce. Gdybym miał więcej czasu to zastanowiłbym się na co mam najbardziej ochote, ale mimo tego zostałem miło zaskoczony smaczną polewką."
- KATO Ramen
- Adres: Mariacka 37/1, 40-014 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "To bardzo dobra knajpa. Super obsługa, bardzo miłe kelnerki. Mi bardzo podobało się miejsce na antresoli. Ramen bardzo mi smakował, jak ktoś nie wie co zamówić kelnerki wytłumaczą smaki każdej potrawy. -10% na kartę mieszkańca Katowic. Fajny wystrój i klimatyczna muzyka. Aha, jeszcze podają darmową wodę. Polecam. Ja tam wrócę."
- Madara Ramen Katowice
- Adres: Stanisława Moniuszki 12, 40-005 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Świetna ramenownia, na pewno katowicka topka. Bardzo smaczny wegański tantanmen, bez żadnego proszenia o podostrzanie był od razu świetnie przyprawiony. Miła obsługa, przyjemny wystrój, nawet japońskie piwo kraftowe mają. W niedzielę o 13:00 lokal zapełnił się całkowicie w 15 minut od otwarcia."
- Oh my ramen
- Adres: Targowa 1, 41-200 Sosnowiec
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Miejsce godne polecenia, duży wybór, sezonowe rameny, świetny wystrój i klimat, czasem warto poczekać w kolejce by zjeść dobrą szamę. W miniony weekend był Birria Ramen i był konkretnie ostry, świetne dodatki, a mięso czysta petarda! Lemoniada również bardzo dobra. Warto odwiedzać !"
- G-Ramen Kikuya
- Adres: Stanisława Noakowskiego 12, 00-666 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Tonkotsu baaardzo mięsny, a Buta Ramen to po prostu obłęd. Do tego przemiła obsługa, Pani zauważyła ze mamy nieprzetarty stolik (ja nie zauważyłem) i zanim nam podała rameny, zadbała o czystość stołu. Polecanko mocne, naprawdę G jest ten Ramen"