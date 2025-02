Największe katastrofy lotnicze. Najwięcej ofiar pochłonęło zderzenie dwóch Boeingów

Największe katastrofy w historii lotnictwa z ostatnich 20 lat

Według statystyk samolot jest najbezpieczniejszym środkiem transportu, jednak są tacy, dla których podróż lotnicza jest sporym wyzwaniem. Wypadki zdarzają się niezwykle rzadko, jednak ich rozmiar jest ogromny. O jednej z największych katastrof lotniczych mówi się "Apokalipsa na pasie startowym” – katastrofa lotnicza na Teneryfie pochłonęła życie 583 pasażerów. Uratowało się jedynie 61 szczęśliwców, którzy siedzieli w przedniej części samolotu. Doszło do niej 27 marca 1977 r., gdy dwa Boeingi 747 zderzyły się, kołując po lotnisku w gęstej mgle. Winą obarczono załogę samolotu KLM, który uderzył w maszynę Pan Am i stanął w płomieniach. Co ciekawe oba te samoloty znalazły się na Teneryfie przypadkowo po tym, jak incydent terrorystyczny sparaliżował lotnisko na Gran Canarii.

Największe katastrofy lotnicze na świecie dotyczyły Boeingów 747. Wyjątkiem od tej reguły jest fatalny upadek maszyny McDonnell Douglas DC-10 należącej do Turkish Airlines. 3 marca 1974 r. lecący ze Stambułu do Londynu samolot, zatrzymał się na międzylądowaniu w Paryżu. Tam do samolotu dosiedli się pasażerowie uwięzieni na lotnisku Orly wskutek strajku British Airlines. Krótko po starcie doszło do dekompresji i kadłub rozpadł się, katapultując sześciu pasażerów. Reszta samolotu rozbiła się w lesie Ermenonville, 40 km od Paryża. Nikt z 346 pasażerów i członków załogi się nie uratował.

W poniższej galerii zebraliśmy 15 największych katastrof lotniczych z ostatnich dwóch dekad.

