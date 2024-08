Niż Larissa przyniósł załamanie pogody. Burze i ulewne deszcze to nie wszystko. IMGW ostrzega

Wiadomo co z pogrzebem Jacka Jaworka. Ciało zostało odebrane z kostnicy

Kilkanaście godzin trwał transport rannej Klaudii do Polski. Trafiła do Centrum Urazowego w Sosnowcu

To była walka z czasem

To największy obiekt wielofunkcyjny w Szczyrku i w Beskidzie Śląskim oraz jednocześnie jeden z największych w Polsce. Dawniej było to Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo. Kiedyś był własnością Huty Katowice, teraz znajduje się w rękach prywatnego inwestora. Kiedyś odbywały się tu cyklicznie liczne wydarzenia kulturalne, w tym m.in. Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach, a w 2017 roku meta trzeciego etapu Tour de Pologne została zlokalizowana tuż przy obiekcie. Teraz to miejsce będzie nazywać się Mercure Szczyrk Resort.

Wielkie otwarcie już za kilka tygodni, w niedzielę, 1 września. Hotel będzie oferować gościom 447 pokoi z których będzie można podziwiać panoramę Beskidów. Tak duży hotel, potrzebuje również personelu. Rekrutacja pracowników trwa od początku roku.

Jakich pracowników szuka Mercure Szczyrk Resort?

Obecnie poszukiwanych jest kilkunastu pracowników, w tym:

Piekarz z pasją do wypieku pieczywa kraftowego,

Kucharz,

Kucharz śniadaniowy,

Kelner/kelnerka ala carte,

Kelner/kelnerka śniadaniowy,

Barman/barmanka.

Jakie są wymagania na poszczególnych stanowiskach?

"Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przygotowywanie śniadań, dbałość o czystość i estetykę stanowiska pracy oraz przygotowywanie potraw zgodnie z obowiązującymi standardami. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług oraz utrzymanie porządku i higieny w miejscu pracy, aby nasi goście mogli cieszyć się znakomitymi smakami i doświadczyć niezapomnianych kulinarnych wrażeń" - czytamy w opisie oferty kucharz śniadaniowy.

Osoby, które są zainteresowane pracą w hotelu mogą wysłać swoje CV na adres: [email protected], wpisując w tytule maila nazwę stanowiska.

Wcześniej pisaliśmy: Najwyżej położony hotel w Polsce otwiera się dla gości. Widoki są po prostu nieziemskie. Znamy ceny pokoi