To będzie najwyżej położony hotel w Polsce. Nieziemska panorama zza okien, otwarcie już w tym roku

To największy obiekt wielofunkcyjny w Szczyrku i w Beskidzie Śląskim oraz jednocześnie jeden z największych w Polsce. Dawniej było to Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo. Kiedyś był własnością Huty Katowice, teraz znajduje się w rękach prywatnego inwestora. Kiedyś odbywały się tu cyklicznie liczne wydarzenia kulturalne, w tym m.in. Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach, a w 2017 roku meta trzeciego etapu Tour de Pologne została zlokalizowana tuż przy obiekcie. Teraz to miejsce będzie nazywać się Mercure Szczyrk Resort.

Bryła hotelu od strony Salmopolu przypomina orle gniazdo. Nowoczesny ale nieco futurystyczny kształt, to projekt studia biura Q2 Studio i Tremend. Kształt bryły ma bezpośredni korelować z poprzednią nazwą tego miejsca.

Inwestorem jest firma Beskid Resort Properties.

Mercure Szczyrk Resort. Oferta

W hotelu Mercure Szczyrk Resort mieści się 447 pokoi, każdy z niepowtarzalnym widokiem na Szczyrk oraz panoramę Beskidu Śląskiego i jego najwyższy szczyt – Skrzyczne. Hotel ma 9 kondygnacji i mierzy 330 m długości. Na jego terenie jest pięć punktów gastronomicznych i aż 2500 mkw powierzchni eventowej, w tym 14 w sal konferencyjnych, a także grill bar na 400 osób i lądowisko dla helikopterów. Do dyspozycji gości oczywiście będzie także strefa SPA & Wellness – w tym sauny, gabinety fizjoterapii i beauty, siłownia, strefa dla dzieci oraz teren rekreacyjny.

Otwarcie hotelu nastąpi prawdopodobnie II kwartał 2024, czyli już za kilka miesięcy.