Zapadł wyrok ws. tragicznego pobicia 28-letniego Marcina w Sosnowcu

W czwartek, 9 lipca o godzinie 12.00 w sosnowieckiem sądzie rejonowym ruszyła rozprawa w sprawie śmiertelnego w skutkach pobicia 28-letniego Marcina M. Do zdarzenia doszło w czerwcu 2024 roku. 16-letni wówczas nastolatkowie Wiktor, Jakub i Dominik skatowali strażnika więziennego. Mężczyzna zmarł w szpitalu kilka dni później.

Sąd uznał ich winnych zarzucanych im czynów i nakazał umieścić ich w zakładzie poprawczym na okres trzech lat. Wyrok nie jest prawomocny.

Brutalny atak podczas Dni Sosnowca

Przypomnijmy, że do tragedii doszło wieczorem 9 czerwca 2024 roku na terenie Zagłębiowskiego Parku Sportowego, gdzie trwały Dni Sosnowca. 28-letni Marcin przyjechał na koncert razem ze swoją narzeczoną. W pewnym momencie został zaatakowany przez trzech 16-latków. Napastnicy dotkliwie pobili mężczyznę na oczach wielu osób. Marcin w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie lekarze przez kilka dni walczyli o jego życie. Niestety obrażenia okazały się zbyt rozległe i 28-latek zmarł.

Tragedia wywołała ogromne poruszenie. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące wpisów z wyrazami współczucia dla rodziny oraz pytania o to, jak mogło dojść do tak brutalnego ataku w miejscu pełnym ludzi.

Rodzina podjęła niezwykłą decyzję

Śmierć Marcina była tym bardziej dramatyczna, że przed nim było całe życie. Pracował w Służbie Więziennej, a we wrześniu 2024 roku miał stanąć na ślubnym kobiercu ze swoją narzeczoną.

Mimo niewyobrażalnego bólu jego bliscy zdecydowali się na wyjątkowy gest. Wyrazili zgodę na pobranie narządów do przeszczepów, dzięki czemu Marcin po śmierci uratował życie innym ludziom.

Tydzień po tragedii, 16 czerwca 2024 roku, ulicami Sosnowca przeszedł marsz pamięci. Setki mieszkańców spotkały się w miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego pobicia. Zapalono znicze i oddano hołd 28-latkowi.

Następnie uczestnicy przeszli w milczeniu ulicami miasta. Marsz był nie tylko wyrazem pamięci o Marcinie, ale także sprzeciwem wobec narastającej przemocy i agresji wśród młodych ludzi. Wielu uczestników zwracało uwagę również na obojętność świadków zdarzenia, którzy nie zareagowali w chwili ataku.

Pobili Marcina na śmierć. Przejmujące sceny na pogrzebie Marcina: