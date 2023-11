Nastolatkowie znęcali się nad 9-latkiem z autyzmem. Jest apel prezydenta Chorzowa

Koszmar w Chorzowie. Nastolatkowie znęcali się nad 9-latkiem w spektrum autyzmu

W poniedziałek, 6 listopada, Internet obiegły wstrząsające nagrania, na których widać, jak grupa nastolatków znęca się nad 9-letnim chłopcem. Dziecko jest zastraszane, wyzywane, poniżane fizycznie i wyśmiewane. Wszystko wydarzyło się w Chorzowie, a tłem koszmarnych scen były "porachunki" kibicowskie - grupa nieletnich niemal na każdym z filmików żąda od 9-latka w spektrum autyzmu, by ten "wyrzekł się" klubu piłkarskiego, Ruchu Chorzów. Aby osiągnąć swój cel, nastolatkowie uciekają się do okrutnych sposobów - podduszają chłopca, zmuszają go do całowania herbu, a także wyrzucają jego rower w krzaki, mimo płaczu 9-latka. Tutaj szczegółowo opisaliśmy, w jaki bulwersujący sposób grupa nękających nieletnich zwracała się do chorego na autyzm 9-latka: Nastolatkowie gnębili 9-latka i znęcali się nad nim. Wstrząsające nagranie wyciekło do sieci, policja już wie

Prezydent Chorzowa komentuje wstrząsające nagrania i apeluje do internautów

Pełne nieuzasadnionej agresji i gnębienia filmiki skomentował w mediach społecznościowych prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala.

"Państwa, i nas wszystkich przeglądających internet, poruszyły zamieszczone filmiki, na których nastolatkowie znęcają się nad młodszym, bo 9-letnim kolegą. Sytuacja nie miała miejsca na terenie chorzowskiej szkoły, ale to właśnie dyrekcja placówki jako pierwsza o sprawie powiadomiła policję. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające. Również wydział edukacji Urzędu Miasta bada sprawę i jest w kontakcie z dyrekcjami szkół, do których chodzi 9-latek oraz nastolatkowie. Szkoły są też w stałym kontakcie z ich rodzicami. Ze swej strony chciałbym zaapelować i prosić Państwa o powstrzymanie się od emocjonalnych wpisów, od internetowego hejtu, linczu i wydawania wyroków. Nieletnim była ofiara, ale też i ci, którzy się nad nią znęcali. Bądźmy odpowiedzialni, nie podgrzewajmy atmosfery, bo są to jeszcze dzieci, którym poprzez wpisy w internecie możemy zrobić jeszcze większą krzywdę" - napisał w sieci prezydent Chorzowa.

Olkusz: Znęcali się nad psem, Marcin L. wrzucił nagranie do sieci. Mała Karinka na wszystko patrzyła Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.