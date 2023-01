i Autor: Facebook/Państwowa Straż Pożarna Wybuch gazu w kamienicy w Katowicach. Budynek całkowicie się zawalił

Kamienica legła w gruzach

Niczym duch wśród ruin. "Stała na łóżku, była w szoku". Porażająca relacja świadka wybuchu gazu w Katowicach

Wybuch w Katowicach zrównał z ziemią budynek plebanii. Na miejscu wciąż pracują służby, z najnowszych informacji wynika, że trwają poszukiwania najprawdopodobniej dwóch osób, które wciąż mogą przebywać pod gruzami. Dotarliśmy do świadka, który jako pierwszy dotarł na miejsce zawalonej kamienicy. To, co zobaczył wśród gruzów, porusza do głębi.