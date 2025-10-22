Zaginięcie 33-letniej kobiety z Międzyrzecza Górnego, poszukiwanej od 17 października, zakończyło się tragicznym odkryciem.

Ciało zaginionej odnaleziono w korycie rzeki Jasieniczanka, na trudno dostępnym terenie, co przeszkadzało w akcji poszukiwawczej.

W działania zaangażowany był również mąż kobiety; co doprowadziło do śmierci 33-latki?

Międzyrzecz Górny. Zaginiona 33-latka znaleziona martwa w korycie rzeki

Policja w Bielsku-Białej wyjaśnia, co doprowadziło do śmierci 33-letniej mieszkanki Międzyrzecza Górnego, która miała od 17 października status osoby zaginionej. Poszukiwania, w które była zaangażowana znaczna liczba funkcjonariuszy: policji, straży pożarnej i druhów lokalnych OSP zakończyły się w środowy poranek, 22 października, ujawnieniem ciała kobiety w korycie rzeki Jasieniczanka, względnie niedaleko miejsca zamieszkania denatki.

- 33-latka znajdowała się na niezwykle trudno dostępnym terenie: do miejsca, gdzie ją znaleźliśmy, prowadził gęsty las, a brzegi rzeki w tym miejscu były porośnięte bujną roślinnością - powiedział "Super Expressowi" podkom. Sławomir Kocur, p.o. rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

W poszukiwaniach brał również udział mąż kobiety, który apelował w mediach społecznościowych o pomoc w jej odnalezieniu, pisząc m.in.: "KOCHANA Żono wracaj do nas wszyscy czekamy na Ciebie”. Teraz wyjaśnieniem szczegółowych przyczyn i okoliczności zdarzenia zajmą się organy ścigania.

- Po zakończeniu naszych czynności ciało zostanie wydane rodzinie zmarłej - dodaje Kocur.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.