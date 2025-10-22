Nie pomogły rozpaczliwe apele męża i wielka akcja poszukiwawcza. Ciało 33-letniej Edyty w korycie rzeki [ZDJĘCIA]

Nie żyje 33-letnia Edyta z Międzyrzecza Górnego, której ciało znaleziono w środę, 22 października, w godzinach porannych, w korycie rzeki Jasieniczanka. Kobieta zaginęła kilka dni wcześniej, a po zgłoszeniu od jej męża policja w Bielsku-Białej wszczęła akcję poszukiwawczą, w której brało udział ponad 150 funkcjonariuszy oraz 10 zastępów PSP i druhów z lokalnych miejscowości.

  • Zaginięcie 33-letniej kobiety z Międzyrzecza Górnego, poszukiwanej od 17 października, zakończyło się tragicznym odkryciem.
  • Ciało zaginionej odnaleziono w korycie rzeki Jasieniczanka, na trudno dostępnym terenie, co przeszkadzało w akcji poszukiwawczej.
  • W działania zaangażowany był również mąż kobiety; co doprowadziło do śmierci 33-latki?

Międzyrzecz Górny. Zaginiona 33-latka znaleziona martwa w korycie rzeki

Policja w Bielsku-Białej wyjaśnia, co doprowadziło do śmierci 33-letniej mieszkanki Międzyrzecza Górnego, która miała od 17 października status osoby zaginionej. Poszukiwania, w które była zaangażowana znaczna liczba funkcjonariuszy: policji, straży pożarnej i druhów lokalnych OSP zakończyły się w środowy poranek, 22 października, ujawnieniem ciała kobiety w korycie rzeki Jasieniczanka, względnie niedaleko miejsca zamieszkania denatki.

- 33-latka znajdowała się na niezwykle trudno dostępnym terenie: do miejsca, gdzie ją znaleźliśmy, prowadził gęsty las, a brzegi rzeki w tym miejscu były porośnięte bujną roślinnością - powiedział "Super Expressowi" podkom. Sławomir Kocur, p.o. rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

W poszukiwaniach brał również udział mąż kobiety, który apelował w mediach społecznościowych o pomoc w jej odnalezieniu, pisząc m.in.: "KOCHANA Żono wracaj do nas wszyscy czekamy na Ciebie”. Teraz wyjaśnieniem szczegółowych przyczyn i okoliczności zdarzenia zajmą się organy ścigania.

- Po zakończeniu naszych czynności ciało zostanie wydane rodzinie zmarłej - dodaje Kocur.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Zabił Wojtka i podrzucił zwłoki przy cmentarzu. Potem pomagał w jego poszukiwaniach

