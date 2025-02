zginęła 34-letnia Aneta

Nie zaciągnął hamulca, auto stoczyło się do wody! Teraz odpowie za zabójstwo

Do tragedii doszło w lipcu 2021 roku w rejonie wyrobisk pożwirowych w miejscowości Roszków doszło. Pewna para spędzała tam noc. W pewnej chwili samochód, w którym zasnęli, stoczył się do wody. Mężczyźnie udało się uciec, ale jego partnerka poszła na dno wraz z pojazdem. 34-letniej Anety nie udało uratować... Teraz do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie