Nie żyje 31-letnia kobieta. Policja zatrzymała jej partnera. Horror w Raciborzu

2025-10-09 16:11

Wstrząsająca zbrodnia w Raciborzu. 44-letni mężczyzna sam zgłosił się na policję i powiadomił o tragedii. Gdy funkcjonariusze weszli do mieszkania przy ulicy Drzymały, odkryli ciało 31-letniej kobiety. Z ustaleń wynika, że mogła zginąć od ciosów nożem.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • 44-letni Przemysław W. sam przyszedł na komendę i poinformował o zdarzeniu
  • Policjanci znaleźli ciało 31-letniej Natalii K. w mieszkaniu przy ul. Drzymały w Raciborzu
  • Para wychowywała półtoraroczne dziecko, które w chwili tragedii było u dziadków
  • Mężczyzna początkowo miał przyznać się do winy, później zmienił zdanie
  • Prokuratura potwierdza zatrzymanie i trzymiesięczny areszt dla 44-latka
  • Śledczy nie ujawniają szczegółów, trwa sekcja zwłok kobiety

Dramat w Raciborzu. W poniedziałkowy wieczór do policjantów zgłosił się 44-letni Przemysław W. i powiadomił o zdarzeniu. Gdy funkcjonariusze dotarli do mieszkania w bloku przy ulicy Drzymały, odkryli ciało 31-letniej Natalii K. Kobieta prawdopodobnie zginęła od ciosów nożem. Jak informuje "Fakt", para mieszkała razem z półtorarocznym dzieckiem. W chwili tragedii maluch przebywał u dziadków.

Z ustaleń "Faktu" wynika, że Przemysław W. początkowo miał przyznać się do zabójstwa, jednak później zmienił zdanie. Prokuratura potwierdza, że mężczyzna został zatrzymany i nie przyznał się do winy, odmawiając składania wyjaśnień. W czwartek sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Śledczy nie ujawniają szczegółów sprawy. Obecnie trwa sekcja zwłok zmarłej kobiety.

