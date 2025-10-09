Nie żyje 31-letnia kobieta. Policja zatrzymała jej partnera. Horror w Raciborzu

44-letni Przemysław W. sam przyszedł na komendę i poinformował o zdarzeniu

Policjanci znaleźli ciało 31-letniej Natalii K. w mieszkaniu przy ul. Drzymały w Raciborzu

Para wychowywała półtoraroczne dziecko, które w chwili tragedii było u dziadków

Mężczyzna początkowo miał przyznać się do winy, później zmienił zdanie

Prokuratura potwierdza zatrzymanie i trzymiesięczny areszt dla 44-latka

Śledczy nie ujawniają szczegółów, trwa sekcja zwłok kobiety

Dramat w Raciborzu. W poniedziałkowy wieczór do policjantów zgłosił się 44-letni Przemysław W. i powiadomił o zdarzeniu. Gdy funkcjonariusze dotarli do mieszkania w bloku przy ulicy Drzymały, odkryli ciało 31-letniej Natalii K. Kobieta prawdopodobnie zginęła od ciosów nożem. Jak informuje "Fakt", para mieszkała razem z półtorarocznym dzieckiem. W chwili tragedii maluch przebywał u dziadków.

Z ustaleń "Faktu" wynika, że Przemysław W. początkowo miał przyznać się do zabójstwa, jednak później zmienił zdanie. Prokuratura potwierdza, że mężczyzna został zatrzymany i nie przyznał się do winy, odmawiając składania wyjaśnień. W czwartek sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Śledczy nie ujawniają szczegółów sprawy. Obecnie trwa sekcja zwłok zmarłej kobiety.

Prawomocny wyrok dla Grzegorza J. za zabójstwo żony w Sołonce