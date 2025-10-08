7-miesięczny Wojtuś miał pękniętą czaszkę. Robert: "Wolałbym ja leżeć w grobie zamiast syna"

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-08 13:39

Tragedia, która wydarzyła się w Świebodzinie (woj. lubuskie), na długo pozostanie w pamięci mieszkańców. W marcu 2024 roku zginął tam 7-miesięczny Wojtuś, a o jego śmierć oskarżony został ojciec – 26-letni Robert P. W środę, 8 października, przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze odbyły się mowy końcowe. Prokuratura domaga się dla niego dożywotniego więzienia.

Tragedia w Świebodzinie. Wojtuś zginął od uderzeń w głowę! Koszmarne ustalenia śledczych

i

Autor: Shutterstock
Agnieszka katowała i zabiła dwumiesięczną córeczkę. Przed sądem płakała: "Myślałam o jej przyszłości"
  • W Świebodzinie w 2024 roku zmarł 7-miesięczny Wojtuś
  • O jego śmierć oskarżony został ojciec, 26-letni Robert P.
  • Sekcja zwłok wykazała pęknięcie czaszki – dziecko zostało pobite
  • W lutym 2025 roku rozpoczął się proces przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze
  • Prokuratura domaga się dla oskarżonego dożywotniego więzienia
  • W środę, 8 października, odbyły się mowy końcowe

Śmierć 7-miesięcznego Wojtusia ze Świebodzina (woj. lubuskie) wstrząsnęła całą Polską. Do dramatu doszło 7 marca 2024 roku. Tego dnia babcia chłopca odkryła w mieszkaniu ciało wnuka, który nie dawał oznak życia. Na ratunek było już za późno. Na ciele niemowlęcia znaleziono ślady pobicia – sekcja zwłok wykazała pęknięcie czaszki. Według ustaleń prokuratury, dzień przed śmiercią chłopiec był u lekarza i uchodził za zdrowe, dobrze rozwijające się dziecko. W chwili tragedii Wojtuś przebywał pod opieką swojego ojca, 26-letniego Roberta P. Matki dziecka nie było w domu, bo została zatrzymana dzień wcześniej za kradzież. Tragicznej nocy Wojtuś spał z ojcem w jednym łóżku

Śledczy ustalili, że chłopiec zmarł w wyniku silnych uderzeń – najprawdopodobniej zadanych ręką. Robert P. został zatrzymany. Usłyszał zarzut śmiertelnego pobicia swojego 7-miesięcznego syna.

"Czasu nie cofnę, mimo że bym bardzo chciał"

W lutym 2025 roku przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze rozpoczął się proces Roberta P. Prokuratura domaga się dla niego najwyższego wymiaru kary – dożywotniego pozbawienia wolności. W środę (8.10) podczas mów końcowych oskarżony wyraził skruchę. – Tego wieczoru wypiłem, żeby zapomnieć o problemach wszystkich, że kolejny raz coś odwaliła partnerka, a ja muszę z dziećmi zostać sam [...]. Czasu nie cofnę, mimo że bym bardzo chciał. Wolałbym ja leżeć w grobie zamiast mojego własnego syna – mówił w sądzie.

Czytaj też: Śmierć 7-miesięcznego Wojtusia w Świebodzinie. Ojciec pobił syna, bo chłopiec płakał? Ofiara mogła konać godzinami

Prokurator Ewa Antonowicz w swojej mowie końcowej podkreśliła, że oskarżony nie zasługuje na łagodniejszy wymiar kary. – Przede wszystkim nie rozumie on konsekwencji swojego czynu. Nie przyznaje się do tego, aby przez lata stosował przemoc, która doprowadziła tak naprawdę do tego zabójstwa. Świadkowie wskazywali na jego nerwowość – zaznaczyła przedstawicielka prokuratury.

Jak informuje Radio Eska, wyrok w sprawie Roberta P. ma zostać ogłoszony w poniedziałek 13 października.

Sonda
Widzisz, że dzieckiem opiekuje się pijany rodzic. Co robisz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA ŚWIEBODZIN
ŚWIEBODZIN