Nie żyje młody dziennikarz TVP Katowice. Kryspin Sandak miał tylko 23 lata

Kryspin Sandak pracował jako reporter i zajmował się tematami społecznymi. Jak podkreślają jego współpracownicy, szczególną wagę przywiązywał do historii zwykłych ludzi i ich codziennych problemów. O śmierci dziennikarza poinformował zespół TVP Katowice, publikując poruszający wpis: „Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Kryspina Sandaka - reportera redakcji Aktualności. Wrażliwy, dociekliwy, uważny na drugiego człowieka, zawsze gotowy pomóc. Najważniejsze były dla niego sprawy ludzi – ich trudności i historie. Widział więcej i czuł mocniej. Odszedł zdecydowanie za wcześnie. Miał przed sobą wiele planów i opowieści, które chciał przekazać światu. Dziś żegnamy go z bólem i niedowierzaniem. Bliskim Kryspina składamy najszczersze wyrazy współczucia".

Czytaj też: Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Kaplica wypełniła się żałobnikami! W centrum stanęła wyjątkowa urna

Kryspin Sandak był na początku swojej drogi zawodowej. Przed nim było wiele planów i tematów, które chciał realizować jako dziennikarz. Jeden z komentarzy pod postem porusza szczególnie. "Wspaniała redakcja, wspaniały czas dla Kryspina. Kochał to. O każdym temacie, który robił, opowiadał mi z niesłychaną pasją… Ależ to dla niego było ważne! Wszystko! Nawet jechać na konferencję prasową! Wszystko miało znaczenie. Miało…" - napisał pan Tomasz.