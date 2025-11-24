Spis treści
Wyniki losowania Eurojackpot 21.11.2025. Kumulacja rozbita w Niemczech!
15, 24, 30, 45, 50 oraz 5 i 6 - takie liczby wytypowała maszyna losująca podczas losowania Eurojackpot w piątek, 21 listopada. Emocje były ogromne, bo do wygrania było aż 140 milionów złotych - tyle wynosiła kumulacja, która regularnie rosła od kilku tygodni. I udało się! Kumulacja została rozbita. I to przez pięciu graczy, co oznacza, że będą oni musieli po równo podzielić się całą kwotą. Wszystkie wygrane odnotowano w Niemczech - trzy na terenie Bawarii i dwie w Badenii-Wirtembergii. Każdy ze szczęśliwców otrzyma ponad 6 milionów euro.
Wygrane niższego stopnia w Polsce. Gdzie padły?
Nieco mniej szczęścia mieli gracze z Polski. W naszym kraju odnotowano dwie wygrane czwartego stopnia, warte ponad 394 tysiące złotych. To bardzo skromna kwota w porównaniu do głównej wygranej, jednak wciąż jest to dość spory zastrzyk gotówki, który pozwoli spełnić wiele nieosiągalnych dotychczas marzeń.
Pierwszą wygraną odnotowano w miejscowości Jasienica w woj. śląskim, natomiast druga trafi na Pomorze, a dokładniej do Sierakowic, gdzie w punkcie Lotto przy ul. Dworcowej gracz wypełnił szczęśliwy kupon.
W kolejnym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się we wtorek, 25 listopada, do wygrania będzie pula gwarantowana w kwocie 45 milionów euro.
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
Jak grać w Eurojackpot?
Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.
Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.
Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.