Wyniki losowania Eurojackpot 21.11.2025. Kumulacja rozbita w Niemczech!

15, 24, 30, 45, 50 oraz 5 i 6 - takie liczby wytypowała maszyna losująca podczas losowania Eurojackpot w piątek, 21 listopada. Emocje były ogromne, bo do wygrania było aż 140 milionów złotych - tyle wynosiła kumulacja, która regularnie rosła od kilku tygodni. I udało się! Kumulacja została rozbita. I to przez pięciu graczy, co oznacza, że będą oni musieli po równo podzielić się całą kwotą. Wszystkie wygrane odnotowano w Niemczech - trzy na terenie Bawarii i dwie w Badenii-Wirtembergii. Każdy ze szczęśliwców otrzyma ponad 6 milionów euro.

Wygrane niższego stopnia w Polsce. Gdzie padły?

Nieco mniej szczęścia mieli gracze z Polski. W naszym kraju odnotowano dwie wygrane czwartego stopnia, warte ponad 394 tysiące złotych. To bardzo skromna kwota w porównaniu do głównej wygranej, jednak wciąż jest to dość spory zastrzyk gotówki, który pozwoli spełnić wiele nieosiągalnych dotychczas marzeń.

Pierwszą wygraną odnotowano w miejscowości Jasienica w woj. śląskim, natomiast druga trafi na Pomorze, a dokładniej do Sierakowic, gdzie w punkcie Lotto przy ul. Dworcowej gracz wypełnił szczęśliwy kupon.

W kolejnym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się we wtorek, 25 listopada, do wygrania będzie pula gwarantowana w kwocie 45 milionów euro.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

