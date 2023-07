Akcja nad Jeziorem Pławniowickim. Trwają poszukiwania mężczyzny

W niedzielę (9 lipca) późnym wieczorem służby zostały poinformowanie o zaginięciu mężczyzny nad Jeziorem Pławniowickim we wsi Niewiesza. - Szukamy go do tej pory - powiedział nam w poniedziałek (10 lipca) rano Marek Słomski z gliwickiej policji. - Wczoraj pomagali nam strażacy. Przeszukaliśmy linię brzegową. Nie wiemy, co stało się z mężczyzną. Otrzymaliśmy informację, że widziano był widziany mężczyzna w slipkach, ale na razie nie wiemy, czy to osoba zaginiona. Bierzemy pod uwagę wszystkie scenariusze - dodaje. W działaniach brała udział także Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Bytomia. Do sprawy będziemy wracać.