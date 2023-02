Kataklizm

Polscy ratownicy nagrali, jak wygląda ich praca w Turcji. Ten widok zostanie im przed oczami do końca życia. "Nikomu nie życzymy"

Przedzierali się przez wystające metalowe pręty, przeciskali między zwalonymi płytami, by odnaleźć tych, co zostali pod gruzami w Turcji. Narażali nie tylko własne zdrowie, ale i życie. - Nikomu nie życzymy tego, co widzieliśmy w Turcji- mówi jeden z ratowników górniczych. To była ciężka i bardzo trudna praca.