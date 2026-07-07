Nocne pobicie w Bielsku-Białej. Sprawcy schowali się w restauracji

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-07-07 7:49

Tuż po północy na ulicach Bielska-Białej zaatakowano cztery osoby. Wspólne działania policji i straży miejskiej oraz zapisy z kamer pozwoliły błyskawicznie namierzyć agresorów. Mężczyźni usłyszeli już oficjalne zarzuty.

Radiowóz policyjny na sygnale podczas nocnej akcji. O zatrzymaniu sprawców pobicia w Bielsku-Białej przeczytasz na SE.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Nocny atak w Bielsku-Białej i szybka interwencja służb

Incydent miał miejsce w nocy z czwartku na piątek, 3 lipca w samym sercu Bielska-Białej. Młodzi mężczyźni rzucili się na cztery osoby przebywające w okolicy. Gdy tylko wymierzyli uderzenia, szybko zniknęli z miejsca zdarzenia, mając nadzieję, że ujdzie im to na sucho.

Gdy tylko wpłynęło zawiadomienie, na miejsce natychmiast ruszyły policyjne radiowozy. W akcję zaangażowali się także strażnicy miejscy, którzy wykorzystując system kamer, zaczęli śledzić drogę ucieczki agresorów. Zapisy wideo okazały się kluczowe, pozwalając błyskawicznie określić trasę i ostateczne schronienie uciekinierów.

Funkcjonariusze skierowali się do jednej z restauracji w śródmieściu. Wewnątrz napotkali młodych mężczyzn, którzy idealnie pasowali do podanych rysopisów. Kiedy upewniono się, że to oni brali udział w zdarzeniu, cała grupa została ujęta i przetransportowana do bielskiej komendy w celu przeprowadzenia niezbędnych procedur.

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Zatrzymani to 19- i 20-latkowie z Bielska-Białej

Podejrzani to mężczyźni w wieku od 19 do 20 lat. Zebrane dowody pozwoliły śledczym na postawienie im zarzutów udziału w pobiciu o charakterze chuligańskim. Ostateczny wyrok w ich sprawie wyda teraz sąd.

Napaść zakończyła się dla czwórki poszkodowanych jedynie niegroźnymi zadrapaniami. Żadna z ofiar nie odniosła poważniejszych ran, które wymagałyby specjalistycznej opieki medycznej lub dłuższego pobytu w szpitalu.

Policjanci zaznaczają, że szybkie schwytanie sprawców to zasługa doskonałej koordynacji działań między policyjnymi patrolami a strażnikami miejskimi. Kamery monitoringu ponownie udowodniły swoją wartość, stanowiąc niezastąpione wsparcie w namierzaniu osób łamiących prawo. Zdaniem służb, takie rozwiązania realnie podnoszą poziom bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej.

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