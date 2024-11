Czarci Młyn. Za to ludzie kochają tę restaurację. Niskie ceny to nie wszystko!

Takiej atrakcji jeszcze nie było! Na mieszkańców Śląska czeka mnóstwo zabawy

Zima, choć nie zachwyca warunkami atmosferycznymi, to ma w sobie coś wyjątkowego. Klimatyczne opady śniegu i wieczorne spacery po mieście sprawiają, że można poczuć się jak w bajce z dzieciństwa, to pewne.

Co ciekawe, okazuje się, że nawet o tak wymagającej porze roku nie trzeba rezygnować z atrakcji, lecz wręcz przeciwnie, warto z nich korzystać. Dowodem na to jest śląska Legendia w Chorzowie, czyli wesołe miasteczko, które zimą zmienia się w najbardziej rozświetlony punkt w mieście i przyciąga do siebie mnóstwo odwiedzających!

Ogród Świateł w Śląskim Wesołym Miasteczku. Winter Legendia zaprasza do odwiedzin

Ogród Świateł w Śląskim Wesołym Miasteczku działa na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie Legendia. W sezonie wysokim na miejsce przybywa wielu turystów spragnionych emocji i zabaw na pełnych adrenaliny kolejkach, natomiast zimą obiekt nieco zwalnia tempa i zaprasza do siebie na relaksujący spacer wśród iluminacji świetlnych.

Podczas tegorocznej Winter Legendii goście będą mieli okazję skorzystać z nowych atrakcji, które spodobają się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Z pewnością długie kolejki będą ustawiać się do zjazdów na dmuchanych oponach czy do lodowego labiryntu. Jak więc można się domyślać, to świetne miejsce do odwiedzenia wraz z całą rodziną, w szczególności, że z większości atrakcji obiektu można korzystać bez ograniczeń czasowych.

Co ciekawe, oprócz iluminacji świetlnych i atrakcji na terenie parku, goście będą mogli odwiedzić również punkty gastronomiczne, gdzie dostępna będzie m.in. gorąca czekolada oraz inne zimowe specjały.

Winter Legendia bilety. Ile kosztuje wejście?

Za bilety wstępu na zimowe atrakcje zapłacimy od 35 zł do 49 zł za osobę i - co ważne - najlepsze oferty cenowe będą dostępne przy zakupach wejściówek online. Jeden bilet uprawnia gości parku do nielimitowanego korzystania z atrakcji i przebywania na jego terenie do zamknięcia. Park jest otwarty codziennie od godziny 16:00 do 21:00 i znajduje się pod adresem: Plac Atrakcji 1, 41-501 Chorzów.

