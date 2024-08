Nowe fakty ws. śmierci 15-letniej Marceliny. "W dłoni ściskała kępę trawy"

Tajemnicza śmierć 15-letniej Marceliny z Orzesza

Zaginięcie 15-letniej Marceliny zgłoszono w niedzielę, 18 sierpnia, gdy nastolatka nie wróciła do rodzinnego domu. O godz. 12:50 służby otrzymały zgłoszenie o możliwym potrąceniu człowieka przy stacji kolejowej Łaziska Górne. Na miejscu znaleziono plecak Marceliny z jej dokumentami, monitoring uchwycił także 15-latkę spacerującą wcześniej po torach. Służby podejrzewały, że to właśnie ona była ofiarą wypadku na torach i ranna oddaliła się z miejsca zdarzenia. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania, w które zaangażowani byli policjanci, straż pożarna, lokalne grupy poszukiwawcze i mieszkańcy powiatu. Niestety, mimo tak licznego grona uczestniczącego w poszukiwaniach, życia dziecka nie udało się uratować. W poniedziałek, 19 sierpnia, ciało Marceliny dostrzegł operator drona. Dziewczynka leżała niedaleko słupa energetycznego, a w ręce ściskała kępę trawy. Wstępne ustalenia śledczych wykluczyły, by 15-latka została wcześniej potrącona przez pociąg - na jej ciele nie było widocznych obrażeń. Służby wykluczyły także, by dziewczynka padła ofiarą przestępstwa. Teraz Prokuratura Rejonowa w Mikołowie prowadzi śledztwo w sprawie śmierci nastolatki; zlecono także sekcję zwłok, która ma pomóc w ustaleniu tego, jak doszło do śmierci 15-latki.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 15-latki

- Poszukiwania 15-latki trwały ponad dobę. Działania prowadzili policjanci z mikołowskiej komendy i miejscowych komisariatów. Do poszukiwań dziewczyny włączyli się policjanci Komendy Głównej Policji oraz z Oddziału Prewencji Policji z Katowic. W akcji poszukiwawczej również brali udział strażacy, w tym strażacy ochotnicy, a także lokalne grupy poszukiwawcze i mieszkańcy powiatu. Podczas akcji wykorzystano policyjne psy służbowe z Komendy Głównej Policji, z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz policyjne i strażackie drony. Niestety, czynności poszukiwawcze miały swój tragiczny finał. W poniedziałek (19.08.2024) późnym popołudniem, na terenie leśnym między Łaziskami Górnymi a Orzeszem, ujawniono ciało zaginionej dziewczyny. Zlokalizowali je strażacy-ochotnicy przy użyciu drona, ponieważ znajdowało się w trudno dostępnym terenie. Prokuratura Rejonowa w Mikołowie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci dziecka. Sekcja zwłok wyjaśni przyczyny i okoliczności tej tragedii - podsumowują działania policjanci z Mikołowa.

GALERIA. Nowe fakty w sprawie śmierci 15-letniej Marceliny z Orzesza. Zobacz zdjęcia z poszukiwań:

