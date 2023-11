Nowe niebezpieczeństwo w polskich górach! Goprowcy mają ważny apel

Zmieniła się pogoda w Beskidach! GOPR ostrzega przed zimowymi warunkami na szlakach. W niektórych miejscach już 20 centymetrów śniegu

Planujesz późny urlop lub weekend w górach? Uważaj, bo nawet w Beskidach warunki są teraz wymagające! W Polsce sypnęło po raz pierwszy śniegiem, a w górach szczególnie. Chociaż jeszcze niedawno mieliśmy w górach złotą polską jesień, teraz warunki są tam już typowo zimowe - nie tylko w Tatrach, ale również w Beskidach. Goprowcy apelują o ostrożność, bo warunki na szlakach są trudne. Przykładowo na Markowych Szczawinach pokrywa śnieżna wynosiła w sobotę, 18 listopada rano 19 centymetrów, na Hali Miziowej spadło 15 centymetrów białego puchu. GOPR przypomina, by w góry iść w ciepłym ubraniu, nieprzemakalnej kurtce i odpowiednim obuwiu, z zapasem ciepłych napojów i naładowanym telefonem. W telefonie warto zainstalować aplikację "Ratunek" i pamiętać o tym, że zmrok zapada już bardzo wcześnie.

Jakie są warunki na szlakach w Beskidach? Oto komunikat GOPR

„W sobotę w Beskidach pada śnieg. Najwięcej spadło go na Markowych Szczawinach – 19 cm, i na Hali Miziowej – 15 cm. W dolinach jest go do 5 cm w Szczyrku i Wiśle. Śnieg jest mokry. Temperatura, powyżej 1000 m npm, spadła do -4 stopni. Widoczność w sobotę rano była ograniczona. Na Klimczoku nie przekraczała 100 m, na Hali Miziowej i na Leskowcu oraz w Wiśle 250 m, a na Markowych Szczawinach i w Szczyrku 500 m. Warunki na szlakach są trudne” – poinformowali ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR.

