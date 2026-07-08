Nowe pomiary prędkości na Śląsku. Zmiany na popularnych trasach zaskoczą kierowców

Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości na Śląsku

Kierowcy jeżdżący po śląskich trasach muszą uważniej spoglądać na prędkościomierze. Od 30 czerwca działają dwa nowoczesne systemy odcinkowego pomiaru prędkości (OPP), które mają docelowo podnieść poziom bezpieczeństwa i zredukować liczbę drogowych incydentów.

Kamery stale monitorują to, jak szybko kierowcy pokonują wyznaczone fragmenty autostrady A1 oraz drogi krajowej nr 81. Jazda powyżej dozwolonych norm szybko skończy się grzywną i dopisaniem punktów karnych na koncie kierowcy.

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1 w Zabrzu

Pierwsze z najnowszych urządzeń śledzących uruchomiono na śląskim fragmencie autostrady A1, dokładnie między węzłami Zabrze Północ a Zabrze Zachód. Nadzorowana strefa mierzy 4,2 kilometra. Kierowców obowiązują tam standardowe limity właściwe dla tego typu dróg:

140 km/h dla samochodów osobowych,

80 km/h dla pojazdów ciężarowych.

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Nowe kamery OPP na drodze krajowej nr 81

Kolejny OPP także włączono do systemu z końcem czerwca. Tym razem kamery zawisły nad drogą krajową nr 81 na odcinku łączącym Ochaby Małe ze Skoczowem. Trasa pod ścisłym nadzorem wynosi tu 3,2 kilometra. Należy pamiętać, że przez cały ten fragment obowiązuje sztywne ograniczenie do 70 km/h niezależnie od gabarytów i rodzaju pojazdu.

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Jak funkcjonuje system odcinkowego pomiaru prędkości?

Kamery odcinkowego pomiaru prędkości bardzo precyzyjnie notują czas wjazdu samochodu w monitorowaną strefę, a następnie rejestrują jego wyjazd. System automatycznie kalkuluje, jaka była średnia prędkość na przejechanym dystansie. Zbyt szybkie pokonanie wyznaczonego obszaru oznacza dla posiadacza auta nieuchronny mandat i punkty karne. Warto pamiętać, że urządzenia te analizują średnią z całego przejazdu, a nie chwilowe hamowanie tuż przed obiektywem. Zatem ostre zwalnianie tylko w zasięgu wzroku kamery, gdy wcześniej gnało się bez opamiętania, nie uratuje portfela przed karą.