Nowe opłaty na autostradzie A4. Tyle kosztuje przejazd Katowice - Kraków

Na początku roku spółka Stalexport Autostrada Małopolska wystąpiła do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zgodę na aktualizację cennika na swoim 61-kilometrowym fragmencie drogi. Organ państwowy przystał na tę propozycję i pierwszego dnia kwietnia weszły w życie wyższe o złotówkę opłaty dla właścicieli aut osobowych.

Do niedawna pokonanie jednego placu poboru wiązało się z wydatkiem 17 złotych, więc cała trasa kosztowała 34 złote. Obecnie stawka wynosi odpowiednio 18 złotych, a w konsekwencji pełny przejazd uszczupli portfel o 36 złotych.

Wzrost kosztów dotknął również pojazdy ciężarowe należące do kategorii drugiej, trzeciej, czwartej oraz piątej, gdzie kwota skoczyła z 52 do 55 złotych na pojedynczej bramce, zmuszając kierowców tirów do zapłaty 110 złotych za cały odcinek.

Stalexport tłumaczy podwyżki na A4. Wskazano konkretny powód

Koncesjonariusz argumentuje swoją decyzję coraz wyższymi wydatkami na bieżące funkcjonowanie trasy oraz koniecznością realizacji zaplanowanych inwestycji przed wygaśnięciem umowy w marcu 2027 roku.

– Rosną stawki firm budowlanych i ceny materiałów, dlatego korekta opłat o 1 zł jest niewielka – mówi rzecznik Stalexportu, Daniel Gryt.

Właściciele pojazdów od dłuższego czasu regularnie wyrażają niezadowolenie z powodu rosnących cenników oraz częstych utrudnień wywołanych pracami drogowymi i zwężeniami. Spółka zarządzająca trasą odpowiada na te zarzuty zapewnieniem o rygorystycznym utrzymywaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa na nadzorowanym odcinku.

Państwo przejmie autostradę A4. Pojazdy osobowe pojadą za darmo

Kluczowym światełkiem w tunelu dla podróżujących pozostaje perspektywa marca 2027 roku, gdy prywatna spółka straci prawo do zarządzania tym fragmentem. Wówczas kontrolę nad drogą przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a właściciele samochodów osobowych oraz motocykli przestaną całkowicie płacić za przejazd.

Taka zmiana własnościowa zapoczątkuje jednocześnie potężny projekt modernizacyjny, który obejmie gruntowną odnowę całej infrastruktury łączącej stolicę Śląska z Krakowem.

Państwowy zarządca zamierza kompleksowo przebudować blisko 120 kilometrów drogi biegnącej przez obszar województwa śląskiego oraz małopolskiego. Plany inwestycyjne zakładają szeroki zakres prac, w tym:

dobudowanie trzeciego, a miejscami nawet czwartego pasa ruchu,

gruntowną modernizację najważniejszych węzłów komunikacyjnych,

odnowienie istniejących mostów oraz wiaduktów,

dostosowanie parametrów trasy do stale rosnącej liczby poruszających się nią pojazdów.

W trakcie realizacji robót budowlanych priorytetem drogowców będzie zapewnienie ciągłości ruchu, by osoby dojeżdżające do pracy uniknęły paraliżu komunikacyjnego.

Autostrada A4 po przebudowie. Znacząca zmiana dla podróżujących

Finalizacja państwowych inwestycji przyniesie zmotoryzowanym nie tylko ulgę finansową, ale również nowoczesną i wysoce komfortową przestrzeń do podróżowania. Modernizacja docelowo rozładuje tworzące się zatory, odczuwalnie skróci czas dojazdu oraz podniesie poziom bezpieczeństwa na tym strategicznym szlaku komunikacyjnym.

Do momentu przekazania pałeczki, firma Stalexport gwarantuje sumienne wywiązywanie się z zapisów kontraktu koncesyjnego. Zarządca obiecuje utrzymanie jakości obsługi podróżnych na niezmienionym, rzetelnym poziomie.