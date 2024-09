Powódź w Czechowicach-Dziedzicach. Trwa ewakuacja mieszkańców. Woda wdarła się do domów i na posesje. "Na miejsce jadą żołnierze"

Powódź, która nawiedziła Polskę w połowie września 2024 roku będzie wspominana jako co najmniej tak groźna, jak "powódź tysiąclecia" z 1997 roku. Dramat tysięcy osób, ofiary śmiertelne, przerwy w dostawach prądu, gigantyczne utrudnienia komunikacyjne - to skutki "działalności" bezwzględnego żywiołu. Jak wygląda sytuacja na drogach? W niedzielny wieczór (15 września) poinformowali o tym przedstawiciele GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad).

W województwie śląskim blokada dróg dotyczy Drogi Krajowej 1 w Czechowicach-Dziedzicach, Drogi Krajowej 78 na odcinku Zabełków – Chałupki i w Raciborzu, na Drodze Krajowej 45, gdzie zalany został przejazd pod drogą krajową. W Katowicach na węźle Agata nieprzejezdny jest przejazd pod Drogą Ekspresową S86. Nieprzejezdne są również drogi na odcinkach Iwanowice, Opatów - Waleńczów i Krzepice - Iwanowice, gdzie znajdują się miejscowe rozlewnie wodne. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

W województwie opolskim utrudnienia drogowe w związku z obecną sytuacją powodziową występują na Drodze Krajowej nr 40 w miejscowości Głuchołazy, gdzie most tymczasowy i konstrukcja nowego mostu zostały porwane przez nurt rzeki. W miejscowościach Mochów, Prudnik, Łąka Prudnicka, Malerzowice Wielkie zamknięto mosty. W miejscowości Kamienica przy Drodze Krajowej 46 droga jest nieprzejezdna.

W województwie dolnośląskim w miejscowości Bolesławiec przy Drodze Krajowej 94 i w miejscowości Bardo przy Drodze Krajowej 8 zamknięto mosty. W Wojcieszyce przy Drodze Krajowej 3 i w Wilkowie Wielkim przy Drodze Krajowej 8 wprowadzono ruch wahadłowy. Przy Drodze Krajowej 33 drogę zablokowano w Bystrzycy, Wilkanowie i Żelaźnie. W pozostałych województwach brak utrudnień związanych z sytuacją hydrologiczną - podała GDDKiA, cytowana przez PAP.

- Prosimy o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń. Wasze życie jest wartością najwyższą. Zapewniamy, że tysiące pracujących na miejscu policjantów, strażaków i żołnierzy dopilnuje Waszego mienia do chwili, gdy bezpiecznie powrócicie do swoich domów - przekazali policjanci na platformie X.

Prognozy, aktualizacje ostrzeżeń, relacje na żywo i wszystko, co istotne w temacie powodzi 2024 roku będziemy aktualizować w lokalnych oddziałach "Super Expressu".