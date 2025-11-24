Policjanci z Katowic zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież elementów infrastruktury kolejowej.

Mężczyzna jest podejrzany m.in. o zatrzymanie pociągu towarowego i odczepienie ostatniego wagonu, co sprowadziło niebezpieczeństwo w ruchu kolejowym.

40-latek przyznał się do zarzucanych czynów i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Kradzieże na torach w Katowicach. 40-latek sprowadził niebezpieczeństwo katastrofy

Sprawa, która mogła zakończyć się tragiczną katastrofą, swój początek miała jeszcze we wrześniu. To wtedy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu katowickiej komendy, wspierani przez kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, rozpoczęli intensywne śledztwo. Jak informuje policja, wszystko zaczęło się od włamania do wieży obserwacyjnej przy ulicy Hetmańskiej, skąd skradziono urządzenia zasilające monitoring. To był jednak dopiero początek fali przestępstw, które paraliżowały bezpieczeństwo na torach.

Do katowickiej komendy wpłynęły kolejne, bliźniaczo podobne zgłoszenia. Tym razem celem złodzieja stały się skrzynki zasilające kamery monitoringu kolejowego przy ulicy 73 Pułku Piechoty oraz przy ulicy Rolnej. Schemat działania był identyczny: sprawca niszczył zabezpieczenia, a następnie kradł akumulatory i zasilacze. Analiza zebranych materiałów i intensywne działania operacyjne pozwoliły śledczym szybko powiązać wszystkie zdarzenia i wytypować podejrzanego. Jeszcze tego samego dnia 40-letni mężczyzna został zatrzymany.

Zatrzymał pociąg i odczepił wagon. Mężczyzna usłyszał poważne zarzuty

Jak ustalili policjanci i prokurator, przy pierwszym zdarzeniu mężczyzna zatrzymał pociąg towarowy znajdujący się na szlaku kolejowym, ingerując w jego układy techniczne. Następnie odczepił ostatni wagon składu, pozostawiając go na trasie kolejowej. Takie działanie to prosta droga do tragedii i czołowego zderzenia z innym składem.

Po zatrzymaniu 40-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód, gdzie usłyszał szereg poważnych zarzutów. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym, a także za trzy kradzieże z włamaniem. Co istotne, mężczyzna działał w warunkach recydywy, co znacznie zaostrzy jego odpowiedzialność karną. To nie koniec, gdyż podczas zatrzymania znaleziono przy nim środki odurzające, za co również usłyszał zarzut.

Jak podaje policja, 40-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Tajemnicą pozostają jednak motywy jego działania, które są obecnie przedmiotem toczącego się postępowania. Na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.