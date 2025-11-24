O krok od tragedii kolejowej. Mężczyzna odczepił wagon pociągu towarowego. "Nie są znane motywy działania"

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-11-24 9:49

Na torach kolejowych w Katowicach 40-letni mężczyzna zatrzymał pociąg towarowy, a nawet odczepił ostatni wagon i pozostawił go na szlaku kolejowym, stwarzając gigantyczne zagrożenie. To jednak nie wszystko. Jest on również podejrzany o serię zuchwałych kradzieży elementów infrastruktury kolejowej, co mogło doprowadzić do niewyobrażalnej tragedii.

  • Policjanci z Katowic zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież elementów infrastruktury kolejowej.
  • Mężczyzna jest podejrzany m.in. o zatrzymanie pociągu towarowego i odczepienie ostatniego wagonu, co sprowadziło niebezpieczeństwo w ruchu kolejowym.
  • 40-latek przyznał się do zarzucanych czynów i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Kradzieże na torach w Katowicach. 40-latek sprowadził niebezpieczeństwo katastrofy

Sprawa, która mogła zakończyć się tragiczną katastrofą, swój początek miała jeszcze we wrześniu. To wtedy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu katowickiej komendy, wspierani przez kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, rozpoczęli intensywne śledztwo. Jak informuje policja, wszystko zaczęło się od włamania do wieży obserwacyjnej przy ulicy Hetmańskiej, skąd skradziono urządzenia zasilające monitoring. To był jednak dopiero początek fali przestępstw, które paraliżowały bezpieczeństwo na torach.

Do katowickiej komendy wpłynęły kolejne, bliźniaczo podobne zgłoszenia. Tym razem celem złodzieja stały się skrzynki zasilające kamery monitoringu kolejowego przy ulicy 73 Pułku Piechoty oraz przy ulicy Rolnej. Schemat działania był identyczny: sprawca niszczył zabezpieczenia, a następnie kradł akumulatory i zasilacze. Analiza zebranych materiałów i intensywne działania operacyjne pozwoliły śledczym szybko powiązać wszystkie zdarzenia i wytypować podejrzanego. Jeszcze tego samego dnia 40-letni mężczyzna został zatrzymany.

Polecany artykuł:

Ciało kobiety pod biurowcem w Katowicach! Tragedia w niedzielne popołudnie

Zatrzymał pociąg i odczepił wagon. Mężczyzna usłyszał poważne zarzuty

Jak ustalili policjanci i prokurator, przy pierwszym zdarzeniu mężczyzna zatrzymał pociąg towarowy znajdujący się na szlaku kolejowym, ingerując w jego układy techniczne. Następnie odczepił ostatni wagon składu, pozostawiając go na trasie kolejowej. Takie działanie to prosta droga do tragedii i czołowego zderzenia z innym składem.

Po zatrzymaniu 40-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód, gdzie usłyszał szereg poważnych zarzutów. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym, a także za trzy kradzieże z włamaniem. Co istotne, mężczyzna działał w warunkach recydywy, co znacznie zaostrzy jego odpowiedzialność karną. To nie koniec, gdyż podczas zatrzymania znaleziono przy nim środki odurzające, za co również usłyszał zarzut.

Jak podaje policja, 40-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Tajemnicą pozostają jednak motywy jego działania, które są obecnie przedmiotem toczącego się postępowania. Na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

O krok od tragedii kolejowej. Mężczyzna odczepił wagon pociągu towarowego
3 zdjęcia
Super Express Google News
Policjanci ugotowali mi obiad
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOLEJ
ŚLĄSKA POLICJA
POCIĄG