- Woda powoduje, że na matematyce możemy obliczać stan wodny, ile wody zużywamy, ile jej potrzebujemy do produkcji jeansów. Zmusza to do myślenia i podjęcia pewnych działań. To już nigdy nie będzie obojętne, jak obliczymy i zobaczymy, ile wody zużywamy podczas kąpieli - przekonuje koordynatorka projektu Magdalena Ochwat z Uniwersytetu Śląskiego. I dodaje: - Żywioł wody daje nam możliwości, aby rozmawiać o kondycji rzek, o deszczach nawalnych czy o topnieniu lodowców. Będą także rozmowy o uchodźcach klimatycznych, o ludziach, którzy staną się uchodźcami, ponieważ podniesie się stan wód i oceanów.