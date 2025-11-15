Nowe stanowisko w Zabrzu. Ponad 8 tys. zł netto i bez wymogu studiów

W Zabrzu trwa rekrutacja na stanowisko menedżera ds. sprzedaży w dynamicznie rozwijającej się Zabrze Cable Factory. Firma, działająca przy ulicy Salomona Isaaca, rozbudowuje dział handlowy i tworzy nowe miejsce pracy, które nie wymaga ukończenia studiów.

Przedsiębiorstwo proponuje wynagrodzenie w wysokości 11 674,16 zł brutto, co przekłada się na około 8 500 zł "na rękę". Rekrutacja prowadzona jest na podstawie umowy zlecenia, ale po okresie próbnym przewidziana jest możliwość przejścia na umowę o pracę. Firma podkreśla, że oferuje stabilne warunki zatrudnienia oraz szansę na rozwój w obszarze sprzedaży technicznej.

Praca menadżera w fabryce kabli. Jakie są warunki?

Nowe stanowisko wymaga przede wszystkim doświadczenia. Kandydaci powinni posiadać:

wykształcenie średnie lub wyższe,

minimum rok pracy w firmie produkującej kable lub w branży pokrewnej,

znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym, a w razie ich braku języka angielskiego,

umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office, zwłaszcza Worda i Excela,

zdolność analizy danych sprzedażowych i porządkowania dużych zbiorów informacji.

Zakres obowiązków nowego pracownika

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

rozwijanie relacji z klientami i pozyskiwanie nowych kontrahentów,

przygotowywanie ofert, prowadzenie negocjacji i nadzorowanie realizacji zamówień,

monitorowanie dostaw oraz płatności,

współpracę z działem produkcji, aby dopasować ofertę do potrzeb odbiorców,

przygotowywanie kalkulacji kosztów, ofert i raportów sprzedażowych.

Jak więc widać, dla osób z doświadczeniem w sprzedaży to szansa na dobrze płatną pracę bez konieczności posiadania dyplomu uczelni wyższej.

