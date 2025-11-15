Nowe stanowisko w Zabrzu. Ponad 8 tys. zł netto i bez wymogu studiów
W Zabrzu trwa rekrutacja na stanowisko menedżera ds. sprzedaży w dynamicznie rozwijającej się Zabrze Cable Factory. Firma, działająca przy ulicy Salomona Isaaca, rozbudowuje dział handlowy i tworzy nowe miejsce pracy, które nie wymaga ukończenia studiów.
Przedsiębiorstwo proponuje wynagrodzenie w wysokości 11 674,16 zł brutto, co przekłada się na około 8 500 zł "na rękę". Rekrutacja prowadzona jest na podstawie umowy zlecenia, ale po okresie próbnym przewidziana jest możliwość przejścia na umowę o pracę. Firma podkreśla, że oferuje stabilne warunki zatrudnienia oraz szansę na rozwój w obszarze sprzedaży technicznej.
Polecany artykuł:
Praca menadżera w fabryce kabli. Jakie są warunki?
Nowe stanowisko wymaga przede wszystkim doświadczenia. Kandydaci powinni posiadać:
- wykształcenie średnie lub wyższe,
- minimum rok pracy w firmie produkującej kable lub w branży pokrewnej,
- znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym, a w razie ich braku języka angielskiego,
- umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office, zwłaszcza Worda i Excela,
- zdolność analizy danych sprzedażowych i porządkowania dużych zbiorów informacji.
Zakres obowiązków nowego pracownika
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
- rozwijanie relacji z klientami i pozyskiwanie nowych kontrahentów,
- przygotowywanie ofert, prowadzenie negocjacji i nadzorowanie realizacji zamówień,
- monitorowanie dostaw oraz płatności,
- współpracę z działem produkcji, aby dopasować ofertę do potrzeb odbiorców,
- przygotowywanie kalkulacji kosztów, ofert i raportów sprzedażowych.
Jak więc widać, dla osób z doświadczeniem w sprzedaży to szansa na dobrze płatną pracę bez konieczności posiadania dyplomu uczelni wyższej.