OFF Festival 2023. Kto wystąpi w Dolnie Trzech Stawów w Katowicach? Sprawdź koniecznie!

OFF Festival 2023 w Katowicach. Kto wystąpi?

Pierwszy weekend sierpnia będzie wyjątkowo gorący, a to za sprawą OFF Festivalu 2023, który ponownie zagości w Dolnie Trzech Stawów w Katowicach. Ta impreza z 16-letnią tradycją, każdego roku przyciąga do miasta morze festiwalowiczów z całej Polski, a także z innych części Europy.

Do imprezy, która odbędzie się w dniach od 4-6 sierpnia pozostał miesiąc, a line-up został już dopięty na ostatni guzik.

- Muzyka z różnych epok, wszystkich zakątków świata i dla wszystkich wrażliwości. Ogłaszamy zestaw nazwisk i nazw, który uzupełnia program tegorocznego OFF Festivalu - zachęcają organizatorzy festiwalu, którego dyrektorem jest Artur Rojek.

Rojek w rozmowie z "Interią" zapowiedział, że wszystkie koncert są poukładane tak, by "poszczególnych scenach tak, żeby wszędzie działo się różnorodnie i równie mocno".

Wśród tegorocznych headlinerów znalazł się Pusha-T, jeden z najważniejszych artystów współczesnego rapu. Na scenie wystąpią także Slowdive, Tamino czy Homixide Gang.

Na OFF-ie zagrają więc:

Hania Rani

I. JORDAN

Wojtek Mazolewski YUGEN 2

Kampire / Nyege Nyege

Rat Kru

GONE

Hubert.

Yann

Sad Smiles

Izzy and the Black Trees

Nene Heroine

Węże

Udary grają "Is This It" The Strokes

Biały Falochron

Koń

we watch clouds

Tropical Soldiers in Paradise

Soyuz

Ugory i

Polski Piach.

Ponadto na tegorocznym OFF Festivalu zaprezentują się także m.in King Krule, Panda Bear & Sonic Boom czy Spiritualized.

OFF Festival, to także dbałość o ekologię, kawiarnia literacka i Piaskoffnica

Na Off Festivalu w 80 procentach dominuje dieta wegetariańska i wegańska. Organizatorzy dbają również o materiały w których serwowane jest jedzenie. Muszą łatwo poddawać się recyklingowi. Korzystają z biodegradowalnych naczyń i kubków wielorazowego użycia. Na festiwalu próżno szukać plastikowych słomek. Na festiwal będzie można dojechać rowerem miejskim, lub darmową komunikacją miejską.

Z kolei tematem wiodącym w kawiarence literackiej jest muzyka opisana.

- Będziemy skupiać się na biografiach, poezji w muzyce, reportażach, dziennikarstwie muzycznym- zapewniają organizatorzy.

Dla najmłodszych festiwalowiczów także znajdzie się bezpieczna przestrzeń, czyli Piaskoffnica.

Dzieci w Piaskoffnicy przebywają pod opieką swoich opiekunów. W tym miejscu jest będzie dostępny przewijak i podgrzewacz do jedzenia, a jeśli ktoś zapomni o słuchawkach chroniących słuch, będzie można je kupić na stoisku OFF Market. Dzieci do 10 roku życia wchodzą na festiwal za darmo

Off Festival. Ceny biletów

Bilety na tegoroczną edycją OFF Festivalu cały czas są dostępne w sprzedaży. Cena karnetu trzydniowego wynosi 429 zł, natomiast karnet z polem namiotowym to koszt w wysokości 549 zł. Bilet jednodniowy z kolei kosztuje 269 zł.

