OFF Festival 2025 odkrywa karty. Kto dołączył do line-upu? Znamy wykonawców

OFF Festival 2025. Data, miejsce i bilety

OFF Festival, to najważniejsze wydarzenie muzyczne dla miłośników alternatywnego brzmienia, odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia 2025.Festiwal tradycyjnie zagości w Dolnie Trzech Stawów w Katowicach.

Na stronie internetowej festiwalu można kupić już bilety. Obecnie dostępne są trzydniowe karnety w cenie 639,50 zł (zawarte są tu już opłaty serwisowe operatora). Wejściówki są dostępne na stronie eBilet.pl.

OFF Festival 2025 - LINE-UP

Na początku listopada 2024 roku organizatorzy ujawnili pierwszego headlinera tegorocznej edycji. Jedną z głównych gwiazd na OFF Festivalu 2025 będzie irlandzka formacja Fontaines D.C., która przyjedzie do Polski promować swój najnowszy album Romance. To nie będzie zresztą pierwsza wizyta grupy na tym festiwalu.

Line-up OFF Festival Katowice 2025 tworzą: Fontaines D.C., James Blake, Geordie Greep, Snow Strippers, Kneecap, MJ Lenderman, Nala Sinephro, Ecco2k.

– Dobrze pamiętam pierwszy koncert Fontaines D.C. w Polsce, który dali właśnie na OFF-ie. Tak samo jak dobrze pamiętam komentarze ludzi, którzy po występie tego mało wówczas znanego zespołu mówili, że to było dla nich duże zaskoczenie. Ten rodzaj muzycznej niespodzianki, po który przyjeżdżają na OFF Festival. By odkrywać, poznawać, zakochiwać się w muzyce - skomentował Artur Rojek, pomysłodawca i dyrektor artystyczny OFF Festivalu.

Kto jeszcze wystąpi na OFF Festivalu?

Poniżej znajdziesz pełen line-up OFF Festivalu 2025 (jest on na bieżąco aktualizowany):

Ecco2k

Fontaines D.C. (headliner)

Geordie Greep

James Blake (headliner)

Kneecap

MJ Lenderman

Nala Sinephro

Snow Strippers

